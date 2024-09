Silnik Forda Focusa ST generuje zbyt małą moc?

Jak informuje Ford Polska w swoim oświadczeniu, firma otrzymała sygnały od swoich klientów, że Fordy Focusy ST mają słabsze silniki, niż wynika to z oficjalnych danych. Skargi te poparte były wynikami, jakie osiągnęły samochody należące do klientów. Ford Polska postanowił przeprowadzić serię testów, które odbyły się w Polsce oraz w ośrodku testowym Forda w miejscowości Lommel w Belgii. W próbach brali udział przedstawiciele Ford Polska oraz Ford Performance, odpowiedzialnej za najmocniejsze modele marki.

Testy polegały na wielokrotnie powtarzanych próbach obciążeniowych, odbywających się na hamowni, a także na torze testowym. Z uzyskanych w ten sposób danych wynikało, że na osiągi pojazdu najbardziej wpływała temperatura w kolektorze dolotowym. Jeśli była ona bardzo wysoka, komputer zarządzający pracą silnika ograniczał jego możliwości z uwagi na trwałość turbosprężarki. Chodziło jednak o sytuacje, gdy temperatury sięgały 100 stopni Celsjusza, które osiągano na hamowni bez odpowiedniego dopływu powietrza.

Z kolei podczas prób na torze testowym, maksymalna temperatura w kolektorze dolotowym wyniosła 55 stopni Celsjusza. Wtedy pomiary wykazywały, że silnik osiąga deklarowaną moc 280 KM, a bywało, że nieco więcej. Tym samym Ford Polska potwierdza, że Focusy ST nie mają problemów z niedoborami mocy.

Jakie czynniki powodują spadek mocy silnika?

Przy okazji polskie przedstawicielstwo Forda podało możliwe przyczyny tego, dlaczego klienci zgłaszają problemy ze zbyt niską mocą uzyskaną na hamowni. Aby uzyskać prawidłowy odczyt należy:

zadbać o właściwy przepływ powietrza dla zachowania adekwatnej do warunków drogowych temperatury w układzie dolotowym

zapewnić pełne przyuczenie układu sterowania mocą pojazdu do właściwej mapy stuku (adekwatnej do liczby oktanowej)

stosować paliwo o zalecanej liczbie oktanowej Pb98

Ford sugeruje tym samym, że klienci, którzy nie uzyskiwali 280 KM na hamowniach mogli sprawdzać swoje auta w miejscach, gdzie przepływ powietrza był zbyt mały, nie stosowali oni 98-oktanowej benzyny, lub wlali ją niedługo przed badaniem, a sterownik silnika nie przestawił się jeszcze na odpowiednią mapę.

Ile kosztuje Ford Focus ST?

Ford zapowiedział już, że obecna generacja Focusa nie doczeka się następcy, a auto zniknie z rynku już w przyszłym roku. Obecnie jednak jest on dostępny we wszystkich wersjach, również najmocniejszej ST. Napędzana jest ona silnikiem 2.3 EcoBoost o mocy 280 KM i generującym 420 Nm momentu obrotowego. Auto przyspiesza do 100 km/h w 5,8 s i może rozpędzić się do 250 km/h.

Ford Focus ST kosztuje obecnie 166,9 tys. zł za odmianę ST X, a 188,9 tys. zł zapłacimy za wersję ST X Edition.