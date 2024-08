Spis treści: 01 Samochody pojadą na wysokości 25. piętra

Z danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że blisko 30 proc. odcinka S19 między Babicą, a Jawornikiem będą stanowiły obiekty inżynierskie. Jest to sytuacja wymuszona przez występujące w tamtej okolicy ogromne jary oraz doliny sięgające kilkudziesięciu metrów głębokości i długości przekraczającej kilometr. Drogowcy musieli więc zaplanować powstanie kilku dużych estakad. Wśród nich znajdzie się prawdziwy rekordzista Polski - estakada ES-26, której wysokość określono na 80 metrów.

Samochody pojadą na wysokości 25. piętra

Obiekt, którego oznaczenie to ES-26, będzie usytuowany pomiędzy miejscowościami Żarnowa i Godowa. Ośmioprzęsłowa konstrukcja o długości całkowitej 1082 m i szerokości 29 m będzie jednocześnie najwyżej poprowdzonym takim obiektem w Polsce. Cała konstrukcja będzie spoczywała na wysokości 80 metrów, a tym samym można ją porównać do jazdy na wysokości około 25. piętra.

Aby ustabilizować grunt, projekt przewiduje konieczność wykonania pali o średnicy 1,5 m i długości 42,0 m. Wykonanie tego obiektu będzie wymagało wbudowania ponad 80 tys. m3 mieszanek betonowych różnych klas oraz 16 tys. ton stali, zarówno konstrukcyjnej jak i sprężającej.

Próbne obciążenia pali masą niemal 3 tys. ton

Na budowie przeprowadzono już próbne obciążenie pali posadowienia pośredniego podpór. Pal testowy poddawany jest obciążeniu, którego wartość zwiększana jest do osiągnięcia jego nośności obliczeniowej. Następnie siła nacisku jest stopniowo odpuszczana do zera po czym ponownie obciążana do wyższej wartości. Przemieszczenia rejestrowane są podczas każdego cyklu zmiany obciążenia.

Zdjęcie Próbne obciążenie pali jednej z podpór / GDDKiA

Na jednym z pali estakady wykonano próbne obciążenie dla maksymalnej siły wynoszącej 150% siły o wartości 29 600 kN czyli około 2960 ton, co obrazowo odpowiada naciskowi około 500 słoni. Do wywołania takiego nacisku na pal, użyto hydrauliki siłowej, składającej się z siłowników i pomp hydraulicznych.

Dla tak dużej siły, jak się okazało po raz pierwszy tak dużej w Polsce, konieczne było także zaprojektowanie i wykonanie specjalnej konstrukcji stalowej. Do pomiarów użyto mierników indukcyjnych o dokładności 0,01 mm. Są to jak dotąd, największe w Polsce zaplanowane siły dla tego typu obciążeń pali.

Równie duże obciążenia, tylko na mniejszą siłę, zaplanowano na podporach sąsiednich: 2780 ton na podporze P5 oraz 2810 ton na podporze P3.

Kiedy pojedziemy najwyższą w Polsce estakadą?

Poza wspomnianą estakadą ES-26, inwestycja prowadzona na odcinku drogi S19 przewiduje także budowę kilku wiaduktów, przejść dla zwierząt, a także rozbudowę kolidujących dróg poprzecznych. Łącznie koszt budowy tego odcinka drogi ma wynieść 1,253 mld złotych.

Według projektu, roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, powinny zostać ukończone w ciągu 26 miesięcy, co oznacza, że kierowcy pojadą najwyższą w Polsce estakadą we wrześniu 2026 roku.