W skrócie Orlen wprowadza specjalną promocję paliwową na stacjach, skierowaną do użytkowników aplikacji ORLEN VITAY, oferując rabaty i kupony na paliwo na święta.

Promocja trwa od 18 kwietnia do 4 maja, pozwalając kierowcom zaoszczędzić 15 zł na 30 litrach paliwa oraz otrzymać kupon o wartości 10 zł do dalszych zakupów.

Niektóre produkty, takie jak napoje alkoholowe i papierosy, są wyłączone z promocji, a dodatkowo Orlen wprowadza mobilnych kasjerów, by usprawnić obsługę na stacjach.

Właśnie ogłoszono specjalną promocję na stacjach paliw Orlen, która wystartowała 18 kwietnia. Jest ona skierowana do użytkowników aplikacji ORLEN VITAY, którzy w najbliższych dniach planują zatankować swoje samochody. W ramach akcji będzie można uzyskać rabat na paliwo oraz dodatkowe kupony do wykorzystania przy okazji kolejnych zakupów.

Rabat na paliwo na Orlenie. Jak z niego skorzystać?

Po założeniu i aktywowaniu konta w aplikacji Orlen VITAY, powinien pojawić się jednorazowy kupon uprawniający do skorzystania z promocji. Pozwala on na uzyskanie rabatu w wysokości 15 zł na zakup co najmniej 30 litrów paliwa EFECTA lub VERVA.

Użytkownicy Orlen VITAY zatankują taniej. Koncern przygotował specjalne rabaty

Według ustaleń Orlenu, kierowcy średnio tankują na stacjach 38 litrów paliwa. Po wykorzystaniu wspomnianego rabatu, powinno się przełożyć na oszczędność rzędu 39 groszy na każdym litrze paliwa. To jednak nie koniec ukłonu w stronę klientów stacji Orlen.

Po każdym zatankowaniu minimum 30 litrów paliwa, klient otrzyma drukowany kupon o wartości 10 zł. Można go wykorzystać przy kolejnych zakupach, zarówno paliwowych, jak i tych z oferty sklepowej. Warunkiem jest dokonanie transakcji na kwotę co najmniej 11 zł. Kupony będą wydawane do 4 maja, a ich realizacja będzie możliwa do 16 maja.

Produkty nieobjęte rabatem. Orlen unika promocji używek

Warto mieć na uwadze, że nie wszystkie produkty znajdujące się w ofercie stacji Orlen, będą objęte trwającą promocją. Z rabatów wyłączone są przede wszystkim napoje alkoholowe, papierosy i e-papierosy.

Oznacza to, że przy zakupie tych produktów, nie będzie można wykorzystać rabatu zarówno w formie papierowej, jak i tego do wykorzystania w aplikacji Orlen VITAY. Takie podejście ma zapewne na celu unikanie promocji wyrobów uznawanych za szkodliwe dla zdrowia i niezachęcanie klientów do sięgania po używki.

Usprawnienia na stacjach Orlen. Pojawią się mobilni kasjerzy

Ponadto Orlen poinformował o działaniach, które usprawnią proces tankowania na 400 stacjach paliwowych w całym kraju. Jednym rozwiązań, zapobiegających powstawaniu kolejek przy dystrybutorach paliwa, mają być mobilni kasjerzy.

To specjalni pracownicy Orlenu, wyposażeni w tablet z mobilną aplikacją kasową, drukarkę fiskalną oraz terminal płatniczy. Dzięki temu kierowcy będą mogli szybciej zapłacić nie tylko za paliwo, ale również za dowolny produkt z oferty stacji.

Orlen rekomenduje także, aby po zatankowaniu paliwa zwolnić dystrybutor innemu klientowi poprzez zaparkowanie na dowolnym miejscu parkingowym przed stacją. Następnie z takiego miejsca można udać się sfinalizować płatność.

