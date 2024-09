Dziś ostatni dzień na wizytę w urzędzie. Dotyczy tysięcy kierowców

Wygaśnięcie orzeczenia o niepełnosprawności związane jest z zeszłoroczną aktualizacją przepisów Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z 19 grudnia 2023. Zgodnie z aktualizacją, orzeczenia, które zachowały ważność na podstawie ustawy z 9 marca 2023 roku, albo straciły ważność po 5 sierpnia 2023 roku i przed 30 września 2024 roku, zachowują ją tylko do 30 września 2024 roku. Dotyczy to również wydanych na ich podstawie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Reklama

Sprawa nie jest błaha, bo dotyczy niemal 400 tysięcy osób – tak wynika z danych Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności. Obywatele ci by uzyskać nowe orzeczenie, muszą czym prędzej zgłosić się do urzędów. Został im już tylko poniedziałek - 30 września. Oczywiście w ostatnim czasie do urzędów trafia coraz więcej wniosków, a to oznacza wydłużony czas oczekiwania i ryzyko sytuacji, w której uprawnieni, z powodów formalnych, stracą prawo do świadczeń i uprawnień.

Jak przedłużyć ważność orzeczenia o niepełnosprawności

Sprawą zajął się Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z jego inicjatywą wprowadzono zmianę w przepisach Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pozwalają one na zachowanie statusu osób niepełnosprawnych przez okres oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia. Co to dokładnie oznacza?

Osoby, którym nie uda się odnowić orzeczenia do 30 września tego roku, zachowają prawa do świadczeń i uprawnień, o ile do tego czasu złożą wniosek o wydanie orzeczenia. Przedłużenie będzie obowiązywało maksymalnie do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tą ważność.

Jak potwierdzić złożenie wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności?

Takim potwierdzeniem jest wydane przez przewodniczącego powiatowego zespołu zaświadczenie potwierdzające złożenie tego wniosku. Dokument ten zawiera nowy termin ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności. Potwierdza ono, że wniosek został złożony w terminie ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności i określa maksymalny, wydłużony termin ważności dotychczasowego orzeczenia.

Jak przedłużyć ważność karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej?

Procedura jest taka sama jak w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności. Do 30 września należy złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie potwierdzające jego złożenie. Po złożeniu wniosku przed 30 września, osoby uprawnione będą mogły korzystać z przyznanych kart do 31 marca 2025 r.

Wnioski przyjmowane są odpowiednich urzędach miast i gmin. Przed wizytą w urzędzie dobrze jest wejść na jego stronę internetową lub zadzwonić by upewnić się jakie są dokładne procedury i wymagane dokumenty. Warto upewnić się, że posiada się aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, dokumenty medyczne oraz formularze wniosków dostępne w urzędach.

Co grozi za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych

Za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych bez karty przysługuje mandat w wys. 800 zł i 6 punktów karnych. Natomiast korzystanie z karty w sposób nieuprawniony, czyli również z nieważnej karty, kosztuje 1200 zł i 6 punktów karnych.