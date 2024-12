Dzieci mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy? Wyniki badań są jasne

Spis treści: 01 Volvo sprawdziło polskich kierowców. Czy stosują się do zasad bezpieczeństwa?

Volvo sprawdziło polskich kierowców. Czy stosują się do zasad bezpieczeństwa?

Volvo poinformowało o rozpoczęciu kompleksowego programu edukacyjno-społecznego, który będzie realizowany w ramach nowej platformy komunikacyjnej - "Volvo. Chronimy to, co najważniejsze". Pierwszym etapem tych działań jest akcja "Bezpieczne podróże z Volvo", która skoncentrowana jest na kwestii bezpieczeństwa jazdy w warunkach zimowych. W związku z tym szwedzka marka (należąca do chińskiego koncernu) we współpracy z instytutem badawczym Ariadna przeprowadziły badanie na grupie ponad 1 tys. kierowców. Dotyczyło ono kwestii przygotowywania się Polaków do jazdy zimą oraz tego, jakie czynniki wpływają na zachowania za kierownicą.

Z badania wynika, że polscy kierowcy nie traktują zbyt poważnie sprawy bezpieczeństwa. Na pytanie "Czy twoim zdaniem polscy kierowcy jeżdżą bezpiecznie i zgodnie z przepisami?" aż 44 proc. odpowiedziało "Raczej nie", a 20 proc. respondentów "Zdecydowanie nie". Co więcej aż 32 proc. respondentów wyraża przekonanie, że jazda zgodna z ograniczeniami prędkości nie zwiększa bezpieczeństwa. To jednak nie wszystko. 10 proc. respondentów uważa, że jazda bez zapiętych pasów jest bezpieczna, a 6 proc. wyraziło przekonanie, że jazda pod wpływem alkoholu nie wpływa w negatywny sposób na bezpieczeństwo jazdy.

Niektórzy kierowcy ignorują przepisy, traktując je jako ograniczenie wolności, co wynika z braku świadomości konsekwencji swoich działań, niskiej percepcji ryzyka oraz tendencji do poszukiwania wrażeń i trudności w radzeniu sobie ze stresem i frustracją. Jeździmy jakby w przekonaniu, że wypadek zdarza się tylko innym, a nie nam. tłumaczy Magdalena Wit-Wesołowska, psycholog transportu

Co trzeci kierowca doświadcza niebezpiecznych sytuacji

Z wyników badań przedstawionych przez Volvo wynika również, że aż co trzeci kierowca doświadcza różnych niebezpiecznych sytuacji. Najczęściej podawaną odpowiedzią poślizg na oblodzonej nawierzchni (45 proc.) i ograniczona widoczność przez intensywne opady śniegu (42 proc.). Nieco niżej znalazło się nagłe hamowanie (33 proc.), niewiele mniej badanych wskazało zbyt szybką jazdę innych kierowców (32 proc.). Sporo respondentów (23 proc.) zwróciło również uwagę na śnieg spadający z samochodu jadącego przed nami.

Dobrą wiadomością jest to, że 42 proc. respondentów zadeklarowało, że zawsze sprawdza stan techniczny samochodu przed zimowymi podróżami. Niestety odpowiedź "Nigdy i rzadko" wskazało aż 21 proc. badanych.

Dzieci mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy?

Z badania przeprowadzonego przez Volvo wynika, że wpływ na nasze bezpieczeństwo w czasie jazdy mają również... dzieci. Aż 89 proc. badanych wskazało, że w czasie jazdy z pociechami traci koncentrację. Najwięcej wskazało nudy dzieci i ciągłe pytania o to, kiedy dotrą na miejsce (29 proc.), rozpraszanie kierowcy (23 proc.), trudności z zapewnieniem rozrywki dzieciom w czasie podróży (21 proc.) oraz hałasowanie w postaci krzyku czy płaczu (20 proc.).

Problemem wśród polskich kierowców jest również przygotowanie na temat przewożenia swoich pociech. Aż 87 proc. badanych stwierdziło, że nie sprawdza regularnie, czy fotelik jest dobrze zamontowany. Z kolei 73 proc. respondentów nie wie, czy używa atestowanego sprzętu dostosowanego do wieku i wzrostu swojego dziecka. Wpływ na nasze bezpieczeństwo w czasie jazdy mogą mieć również zwierzęta 70 proc. ankietowanych stwierdziło, że doświadczyło niebezpiecznej sytuacji w czasie jazdy ze zwierzakami. Z kolei aż 41 proc. przewozi swojego czworonoga bez odpowiedniego zabezpieczenia. Ryzyko może powodować również niewłaściwy transport sprzętu zimowego - 54 proc. wskazało, że spotkało się z niebezpiecznych zdarzeniem w czasie przewożenia nart czy desek, a 35 proc. ankietowanych wkłada je do auta, składając tylne siedzenia.