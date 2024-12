O sytuację dotyczącą płac w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego pytali niedawno w interpelacji do Ministerstwa Infrastruktury posłowie PiS: Jarosław Krajewski, Bartosz Józef Kownacki, Marcin Porzucek i Wojciech Michał Zubowski. Parlamentarzyści chcieli wiedzieć, ile zarabiają dyrektorzy poszczególnych biur w GITD i szeregowi inspektorzy oraz Generalny Inspektor Transportu Drogowego. Kwoty robią wrażenie, ale - przynajmniej jeśli chodzi o niższych stopniem inspektorów - często bardziej opłaca się dziś prowadzić tira niż go kontrolować.

24 tys. zł miesięcznie dla króla fotoradarów

Na pytania posłów odpowiedział właśnie Stanisław Bukowiec - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Z dokumentu dowiadujemy się m.in., że całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego wynosi 24 308 80 zł.

Na pierwszy rzut oka kwota robi wrażenie, ale w rzeczywistości to około 17 tys. zł netto. Jak na osobę, która odpowiada m.in. za idące w miliony złotych inwestycje (przykładowo - samą tylko - trwającą właśnie modernizację systemu CANARD wyceniono na 16 mln zł), zarobki uznać trzeba za umiarkowane. Z odpowiedzi wynika ponadto, że w bieżącym roku pełniący tę funkcję Artur Czapiewski nie otrzymał żadnej dodatkowej nagrody pieniężnej.



Zdjęcie Artur Czapiewski - p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego. / ITD

Miesięczne wynagrodzenie zastępcy p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego wynosi 19 994,40 zł czyli około 14 tys. zł na rękę. Kwota czeka obecnie na chętnego po tym, jak z początkiem listopada ze stanowiska odszedł dotychczasowy zastępca szefa GITD - Tomasz Połeć. Nieco więcej, bo po 20 208 zł brutto (nieco ponad 14 tys. zł na rękę), średnio zarabiają miesięcznie dyrektorzy poszczególnych biur w GITD.

Ile zarabia inspektor transportu drogowego? Lepiej jeździć tirem niż go kontrolować

Zdecydowanie mniej różowo kształtuje się obraz zarobków szeregowych inspektorów transportu drogowego.

Średnie miesięczne wynagrodzenie całkowite inspektorów zatrudnionych w GITD wynosi 8 655,48 zł informuje Stanisław Bukowiec

Oznacza to, że przeciętny "krokodylek" otrzymuje miesięcznie około 6,2 tys. na rękę. To mniej niż przeciętne wynagrodzenie kierowcy tira, czyli - w potocznym rozumieniu - zestawu składającego się z ciągnika siodłowego i naczepy - pracującego w transporcie międzynarodowym. Ci - jak wynika z danych Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, zarabiają średnio ponad 7 tys. zł na rękę.

Z drugiej strony - służba inspektorów jest przecież dużo mniej wymagająca, chociażby z tego powodu, że nie wiąże się z długotrwałą rozłąką z rodziną. Najlepiej wynagradzany w GITD inspektor zarabia obecnie 12 137,91 zł czyli około 8,6 tys. zł netto miesięcznie. Najniższa pensja inspektora to 6 059,65 zł brutto, co daje na rękę skromne 4,6 tys. zł. "Skromne", bo pamiętajmy, że inspektorzy mogą przecież nakładać na przedsiębiorców kary idące w dziesiątki tysięcy złotych, co - przynajmniej teoretycznie - rodzi przecież gigantyczne pole do nadużyć.

Nagrody dla inspektorów ITD. Dostają po 2,5 tys. zł

Z odpowiedzi na poselską interpelację dowiadujemy się również, że na nagrody dla inspektorów zatrudnionych w GITD wydano w tym roku 698 350 zł. Takie wyróżnienie spotkało 279 inspektorów, co oznacza, że średnio dostawali oni nagrodę w wysokości nieco ponad 2,5 tys. zł brutto.