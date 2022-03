W Krakowie trwają konsultacje społeczne w sprawie utworzenia strefy czystego transportu

Spotkania z mieszkańcami odbywają się online

Na zaproponowanych rozwiązaniach najbardziej ucierpią właściciele diesli



Spotkania z mieszkańcami odbędą się 31 marca oraz: 5, 6, 7, 12, 13 kwietnia. Co ważne, wszystkie toczyć się będą online i zaplanowano je na godziny 18.00-20.00. Chęć uczestnictwa w spotkaniu można zgłosić online na stronie krakowskiego Zarządu Transportu Publicznego (ZTP). Za pośrednictwem internetu zainteresowani mogą też zgłaszać uwagi do proponowanych rozwiązań. Co wiadomo już dziś wiadomo o planowanej w Krakowie strefie czystego transportu?



Reklama

Zgodnie z przyjętym przez Sejmik Województwa Małopolskiego Programem Ochrony Powietrza uchwała o utworzeniu w mieście strefy czystego transportu powinna zostać przyjęta najpóźniej 24 grudnia bieżącego roku. Dopiero ten dokument określi szczegółowe ramy czasowe, ale nie jest tajemnicą, że jako termin wprowadzenia strefy przyjmuje się umownie 1 stycznia 2023 roku.

Strefa czystego transportu w Krakowie. Które ulice obejmie?

Zdjęcie Planowany obszar strefy czystego transportu w Krakowie /

Władze miasta chcą, by na początku Strefa będzie obejmowała obszar objęty tzw. II obwodnicą Krakowa - teren ograniczony Alejami Trzech Wieszczów oraz ulicami: Konopnickiej, Kamieńskiego, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Turowicza, Al. Powstania Warszawskiego, Wita Stwosza.



"W chwili oddania do ruchu pełnej ekspresowej obwodnicy całego Krakowa, zgodnie z wojewódzkim Planem Ochrony Powietrza, SCT powinna zostać powiększona na cały obszar znajdujący się we wnętrzu obwodnicy" - czytamy na stronach krakowskiego ZDM.

Trwające właśnie konsultacje mają na celu wypracowanie harmonogramu wprowadzania kolejnych ograniczeń. Chodzi też o rozwiązanie kwestii spornych, jak chociażby wjazdu na teren strefy pojazdów zabytkowych.



Jakie auta wjadą do strefy czystego transportu w Krakowie? Diesle na cenzurowanym

Co ważne - przynajmniej na obecnym etapie - władze miasta nie zakładają pobierania opłat za poruszanie się po SCT, zarówno od samochodów, które spełniając będą wymagania strefy, jak i od samochodów, które tych wymogów nie wypełnią. Oznacza to jednak, że pojazd, który nie wypełnia warunków emisyjności nie będzie mógł jeździć po krakowskiej STC.



Zdjęcie Harmonogram zaostrzania kryteriów wjazdu do strefy czystego transportu w Krakowie /

O granicach strefy mają informowały znaki drogowe. Samochody jeżdżące po strefie będą musiały być oznaczone nalepką wydaną przez miasto, co wynika z samej ustawy o elektromobilności.



Przynajmniej na tym etapie propozycje krakowskiego magistratu uznać można za stosunkowo łagodne dla zmotoryzowanych, ale nie ulega wątpliwości, że problem będą mieć właściciele starszych aut z silnikami Diesla.



Jak wynika z przeprowadzonych w Krakowie w maju 2019 roku pomiarów emisji, mimo że auta z silnikami wysokoprężnymi odpowiadają za 40 proc. ruchu, to właśnie one emitują 66 proc. zanieczyszczeń. Dlatego właśnie rodzaj zasilania będzie miał kluczowy wpływ na możliwość wjechania do krakowskiej SCT. Wstępny harmonogram działań wprowadzenia SCT w Krakowie podzielony został na sześć etapów:

Obowiązywać ma najprawdopodobniej od 1 stycznia 2023 do 1 stycznia 2024 roku. W tym czasie do strefy wjechać będą mogły samochody benzynowe i wysokoprężne spełniające normę emisji EURO 3 (roczniki od 2001 do 2005)

1 stycznia 2024 roku zaostrzone mają zostać przepisy dotyczące diesli. Od tego czasu do strefy wjeżdżać będą mogły auta wysokoprężne spełniające minimum normę emisji spalin EURO 4 (roczniki 2006-2010) oraz auta benzynowe z normą EURO 3.

Kolejne zaostrzenie kryteriów wjazdu planowane jest na 1 lipca 2025 roku. Strefa pozostanie otwarta dla benzynowych aut z normą EURO 3, ale auta z silnikami wysokoprężnymi spełniać będą musiały normę EURO 5 (roczniki 2011-2013)

1 stycznia 2027 roku nastąpić ma kolejne zaostrzenie przepisów. Do strefy wjechać będą mogły już tylko benzynowe auta spełniające normę emisji EURO 4 (roczniki 2006-2010) oraz samochody z silnikami wysokoprężnymi o normie emisji spalin EURO 6 (roczniki 2014-31.08.2018).

1 lipca 2028 roku wjazd do strefy zamknięty zostanie dla aut benzynowych o normie emisji spalin poniżej EURO 5 (roczniki 2011-2014) Ostatni etap zaplanowany został na 1 stycznia 2030 roku. Od tego czasu wjazd do strefy będą miały wyłącznie auta benzynowe z normą emisji co najmniej EURO 5 (roczniki 2011-2014) oraz samochody wysokoprężne spełniające normę emisji EURO 6 d (roczniki od 1.09.2018).



Marchewka dla kierowców. Sprzedasz auto dostaniesz 2 500 zł na rower

Miasto ma też pomysł, by zachęcić mieszkających w strefie kierowców do zrezygnowania z własnych czterech kółek. Jaki? W zamian za wyrejestrowanie pojazdu z Krakowa przed dniem 1 stycznia 2024 roku jego właściciel otrzymać ma:



bezpłatny bilet KMK na strefy 1-3 na 24 miesiące,



dopłatę do roweru elektrycznego lub roweru cargo w wysokości 2500 zł,

bezpłatny abonament na wynajem długoterminowy roweru elektrycznego na okres 24 miesięcy



Krakowski magistrat mówi również o negocjacjach z instytucjami rządowymi, w celu przygotowania pakietu wsparcia dla przedsiębiorców opierających swą działalność na transporcie.



Kraków przeciera szlaki. Spadną ceny używanych diesli?

Kraków nie pierwszy raz wysuwa się na prowadzenie wśród miast, które planują wprowadzić na swoim terenie strefę czystego transportu. Obecnie podobne plany mają jednak władze: Bydgoszczy, Lublina, Poznania i Warszawy. Trzeba też pamiętać, że znowelizowana w końcu grudnia ustawa o elektromobilności dopuszcza ustanowienie tego typu obszarów przez każdą gminę. Przypominamy, że na mocy wspomnianej ustawy każda z gmin ma możliwość stworzenia własnego katalogu (i harmonogramu) wyłączeń, co oznacza, że auto dopuszczone do poruszania się w jednej gminie, może mieć zakaz wjazdu na teren strefy czystego transportu w innej.



Wygląda na to, że propozycja Krakowa podsyci tlące się od dłuższego czasu obawy przed zakupem używanych aut z silnikami Diesla. Jeśli ścieżką obraną przez stolicę Małopolski pójdą wkrótce inne miasta, może mieć to ogromnych wpływ na ceny samochodów na rynku wtórnym. W Krakowie zakaz wjazdu do strefy aut z silnikami wysokoprężnymi, które nie spełniają normy EURO 6, obowiązywać ma już od 2027 roku. Oznacza to, że po tej dacie do SCT nie wjedzie żadne auto wysokoprężne wyprodukowane przed rokiem 2014! Biorąc pod uwagę, że średni wieku poruszającego się po polskich drogach auta wynosi obecnie blisko 15 lat, może to oznaczać prawdziwą rewolucję w komisach.



Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***