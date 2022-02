24 grudnia 2021 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która m.in. wprowadziła zmiany przepisów obejmujących wdrażanie i funkcjonowanie stref czystego transportu (SCT).

W ślad za nowelizacją opublikowano projekt rozporządzenia określający wzór nalepki do identyfikacji pojazdów uprawnionych do wjazdu w obręb obszarów niskoemisyjnych.



Sto stref czystego transportu = sto nalepek. Resort klimatu nie zauważył problemu

Przypomnijmy - 28 stycznia, jako pierwsi w Polsce, zwróciliśmy uwagę, że proponowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wzór nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu na teren strefy czystego transportu w praktyce przysporzy zmotoryzowanym wielu kłopotów.

W skrócie - plakietka obowiązująca w jednej gminie nie będzie respektowana na terenie innej. W efekcie, by właściciel samochodu mógł wjeżdżać do kilku stref, powinien wyposażyć swoje auto w kilka naklejek.

Biorąc pod uwagę, że - przynajmniej teoretycznie - strefy czystego transportu mogłyby powstać na terenie wszystkich 2477 gmin w Polsce problem wydaje się być dość istotny.



Z propozycją jego rozwiązania wystąpiły właśnie:



Unia Metropolii Polskich,

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia,



Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych



Polski Alarm Smogowy.

Ich postulaty obejmują m.in. zmianę wzoru graficznego nalepek oraz wzrost uniwersalności takich oznaczeń. W skrócie - chodzi o to, by kształt i kolor nalepki pozwalały zidentyfikować rodzaj napędu i klasę emisji spalin, dzięki czemu użytkownicy pojazdów zyskają możliwość wykorzystywania jednej nalepki do poruszania się po różnych strefach w całej Polsce.



Wzór systemu opracowanego przez nich systemu wygląda tak:



Zdjęcie Wzór nalepek opracowany przez Unię Metropolii Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i Polski Alarm Smogowy /

Dla porównania projekt nalepki z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska wygląda tak:



Zdjęcie Wzór nalepki opracowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska /

"W oparciu o oznakowania przyjęte w Unii Europejskiej proponujemy zastosowanie dla silników benzynowych i innych napędów niewykorzystujących oleju napędowego nalepki okrągłej, a dla silników Diesla - nalepki kwadratowej. Naszym zdaniem celowe jest również zastosowanie dodatkowej nalepki sześciokątnej w kolorze ciemnej zieleni pozwalającej identyfikować pojazdy dopuszczone decyzją Rady Miasta (np. dla mieszkańców z obszaru strefy). Nalepka ta powinna zawierać poza innymi wymaganymi elementami również datę ważności związaną z zakończeniem możliwości wjazdu do strefy" - tłumaczy Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Wzór nalepek do stref czystego transportu. System zamiast prowizorki

Propozycje skierowane do ministerstwa obejmują także pozostawienie na nalepce numeru rejestracyjnego, który w sposób łatwy i jednoznaczny pozwoli zidentyfikować pojazd. Ponadto, oznaczenie powinno być uzupełnione o cyfrę (w skali od 1 do 6) odpowiadającą klasie spełnianej przez dany pojazd normie emisji spalin EURO. Każda nalepka miałaby zawierać także unikalny numer.

Zdjęcie Taki system pozwala na łatwą identyfikację rodzaju zasilania i normy emisji spalin /

Autorzy listu przedstawili również propozycje zmiany oprawy graficznej wdrażanego oznaczenia - m.in. skorelowanie koloru nalepek z normami EURO (w przypadku Euro 1 miałby być to kolor szary, Euro 2 - fioletowy, Euro 3 - czerwony, Euro 4 - pomarańczowy, Euro 5 - żółty, zaś Euro 6 - zielony). Propozycja zakłada ponadto umieszczenie na każdej z nalepek znaku D-54 (oznaczającego strefę czystego transportu), który zastąpiłby napis "Strefa Czystego Transportu".



"Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadziła zmiany, które znacznie ułatwiają samorządom tworzenie stref czystego transportu. To daje nadzieję, że już wkrótce Polska przestanie być pod względem obszarów niskoemisyjnych białą plamą w Unii Europejskiej. Sposób oznakowania pojazdów uprawnionych do wjazdu w obręb stref czystego transportu będzie odgrywał istotną rolę w funkcjonowaniu takich obszarów, w szczególności z uwagi na setki tysięcy pojazdów, które takim nalepek zostaną oznaczone. Dlatego niezwykle istotne jest dogłębne przeanalizowanie i optymalizacja projektu rozporządzenia. Uwagi, które przesłaliśmy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, stanowią wspólny głos środowisk samorządowych, organizacji proekologicznych oraz branży e-mobility" - podsumowuje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Od redakcji:



Nie ulega wątpliwości, że Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), Unia Metropolii Polskich (UMP), Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) oraz Polski Alarm Smogowy (PAS) - w przeciwieństwie do Ministerstwo Klimatu i Środowiska - podeszli do tematu nalepek kompleksowo. Proponowane rozwiązania utworzyłyby spójny i łatwy do zinterpretowania system, który znacząco ułatwiłby zmotoryzowanym korzystanie ze stref czystego transportu. Jego twórcy nie ukrywają, że wzorowali się na rozwiązaniach stosowanych w innych krajach, jak chociażby: Austrii, Czechach, Francji czy Niemczech. Szkoda tylko, że na podobną kwerendę nie zdecydował się resort środowiska.