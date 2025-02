Teraz ulega to zmianie. Carrefour postanowił zacieśnić współpracę z operatorem programu Payback. W efekcie kierowcy tankujący paliwo na stacjach należących do francuskiej marki , również mogą zbierać i wymieniać punkty.

To jednak nie wszystko. W związku z nowym etapem współpracy zdecydowano się na wprowadzenie specjalnej akcji promocyjnej. W jej ramach kierowcy mogą liczyć na e-bon o wartości 20 zł, który mogą wykorzystać na zakupach w sklepach Carrefour . Jakie są warunki?

Przede wszystkim należy zatankować paliwo (benzyna, olej napędowy, gaz) za co najmniej 99 złotych (cena po uwzględnieniu wszystkich rabatów, z jakich skorzystał kierowca). Następnie przy kasie należy okazać i zeskanować zarejestrowaną kartę Payback (albo aplikację Payback lub też aplikację Mój Carrefour z podłączoną kartą Payback) i wymienić co najmniej jeden punkt Payback. Następnie kasjer wydrukuje nam wspomniany już e-bon. Sieć zaznacza, że nie będzie on widoczny w aplikacji Mój Carrefour.