Tureckie służby mają za sobą bardzo udany rok. W wyniku działań prowadzonych przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym, policjantom udało się zająć 23 samochody - począwszy od luksusowych SUV-ów, przez elektryczne sedany, aż po sportowe i bardzo komfortowe coupe.

Jak poinformował na platformie X (wcześniej Twitter) Ali Yerlikaya, minister spraw wewnętrznych Turcji, decyzją sądu zajęte samochody zasiliły policyjne floty. Teraz będa wykorzysytwane do pilnownaia porządku na drogach. Auta są już gotowe do pracy - są odpowiednio oznakowane i wyposażone. Piraci drogowi nie mają najmniejszych szans, a do tureckiej drogówki prawdopodobnie zgłosi się niebawem wielu nowych kandydatów.

Od teraz pojazdy te będą do dyspozycji naszej policji i w służbie naszego narodu, a nie organizacji przestępczych! Chciałbym podziękować każdemu z naszych bohaterskich policjantów, którzy ciężko pracują na rzecz pokoju w naszym kraju. komentuje Ali Yerlikaya, minister spraw wewnętrznych Turcji

Tureccy policjanci będą teraz pilnować porządku za kierownicą bardzo luksusowych i szybkich radiowozów. Na filmie udostępnionym przez ministra sprawiedliwości widzimy takie modele jak: Ferrari 488 GTB, Bentley Continental GT, Porsche Taycan Turbo S czy Land Rover Range Rover. Turecka policja przejęła także dwa Audi A6 - w tym jedno w wersji RS 6 Avant, kilka Mercedesów (A, CLA, E i GLS), dwa Volvo XC90, a także BMW serii 1 (F20), Skodę Superb, Peugeota 3008, Volkswagena Golfa i Nissana Juke.

