Drogowcy załatali drogę gruntową asfaltem?

Pewna mieszkanka Poznania była zaskoczona sposobem naprawy drogi w jej okolicy. Do sprawy odniósł się Zarząd Dróg Miejskich.

Rada osiedla Podolany w Poznaniu została poinformowana przez jedną z mieszkanek, że ulica Wicherkiewicz jest łatana za pomocą asfaltu. Tyle tylko, że to droga gruntowa. Kobieta ironicznie zapytała, czy jest to jakaś nowa technika, stosowana w Poznaniu.

Odpowiedzi na to pytanie udzielił rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. Według jego wypowiedzi, drogowcy wcale nie łatali asfaltem dziur w drodze gruntowej. Część ulicy Wicherkiewicz rzeczywiście jest gruntowa i prace na tym odcinku polegały na wyrównywaniu jej. Natomiast odcinki łatane są utwardzane pofrezem. Gdyby ubytki na takiej nawierzchni wypełniać tłuczniem lub samym pofrezem, auta szybko by rozjeździły takie wypełnienie i droga znowu byłaby dziurawa.



Rzecznik ZDM przyznaje, że nie jest to rozwiązanie idealne, ale jedyne obecnie dostępne. Położenie całej nowej nawierzchni wymagałoby najpierw zrobienia odwodnienia drogi.

