Droga S7. Dziś otwarcie drugiej jezdni między Napierkami a Płońskiem

Tymczasowa organizacja ruchu. Prace wciąż trwają

Udostępnienie S7 w układzie dwujezdniowym do ruchu nie oznacza zakończenia prac. Chociaż na odcinki pomiędzy węzłem Dłużniewo i obwodnicą Płońska kierowcy będą korzystać już z obu jezdni, wciąż będą prowadzone prace przy oznakowaniu poziomym i przewiązkach oraz będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km/h.

GDDKiA przypomina także, że na pozostałej części trasy, od Napierek do Dłużniewa, ruch odbywa się pełnym przekrojem jezdni przy ograniczeniu prędkości do 80 km/h.

Docelowa organizacja ruchu będzie wdrażana stopniowo we wrześniu i październiku br., po zakończeniu prac.

Droga S7 - zakres inwestycji

Budowę 71 km drogi ekspresowej S7 podzielono na cztery odcinki realizacyjne: Napierki - Mława (ok. 14 km), Mława - Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo - Pieńki (ok. 22 km) oraz Pieńki - Płońsk (ok. 13,7 km). Każdy z nich powstał w systemie "projektuj i buduj". Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców było, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Prace budowlane na trzech odcinkach od Mławy do Płońska rozpoczęły się jesienią 2019 roku, natomiast na odcinku Napierki - Mława wiosną 2020 roku. Inwestycja obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz urządzeń ochrony środowiska.

W ramach inwestycji powstaje m.in. 70 obiektów inżynierskich oraz dziewięć węzłów: Mława Północ, Mława Wschód, Mława Południe (obecnie można na nim zawrócić, a pełną funkcjonalność zyska po wybudowaniu drogi wojewódzkiej nr 544), Żurominek, Strzegowo Północ, Strzegowo Południe, Glinojeck, Pieńki Rzewińskie oraz Dłużniewo. Powstają też cztery Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Pepłowo I, Pepłowo II, Ćwiklinek i Dłużniewo. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z betonu cementowego i dostosowana do ruchu z obciążeniami nawierzchni 11,5 tony na oś.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Łączny koszt inwestycji wynosi 1,6 mld zł. Wykonawcą trzech odcinków jest konsorcjum firm STRABAG i STRABAG Infrastruktura Południe, które buduje odcinek Strzegowo - Pieńki za kwotę 516,2 mln zł, odcinek Pieńki - Płońsk za 311,7 mln zł, a odcinek Napierki - Mława za kwotę 294,7 mln zł. Wykonawcą odcinka Mława - Strzegowo jest konsorcjum firm PORR oraz PORR Bau. Wartość tego kontraktu to 446,1 mln zł.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej łącznie wynosi 1 043 836 933,77 zł.

