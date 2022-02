Umowa przewiduje opracowanie projektu, a następnie budowę odcinka drogi ekspresowej S19. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Wartość umowy to ponad 1,2 mld zł brutto.

W ramach inwestycji powstanie odcinek drogi ekspresowej o długości 11,6 km, o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach (plus pas awaryjny). Wybudowany zostanie węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie miejscowości Strzyżów i Czudec, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. Powstanie także Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik (w kierunku Rzeszowa) oraz obiekty inżynierskie. Będzie to siedem estakad na bardzo wysokich podporach, w tym największa estakada o długości ok. 1,2 km i filarach o wysokości ok. 100 m. Powstanie również sześć wiaduktów i trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych). Droga zostanie też wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne.



To pierwsza umowa na realizację podpisana w tym roku. S19 to kluczowa droga dla międzynarodowego szklaku Via Carpatia i świetny wstęp do tego, co czeka nas jeszcze w tym roku. W toku jest ponad 20 przetargów na realizację blisko 317 km nowych dróg. Część z tych przetargów na pewno rozstrzygniemy w tym roku i będziemy podpisywać kolejne umowy - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Teraz tymczasowy łącznik, później wjazd awaryjny

Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Jawornik. Ma on związek z etapowaniem budowy S19 między Babicą a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Babica - Jawornik (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19) oraz Jawornik - Domaradz. Docelowo, po wybudowaniu tego drugiego odcinka, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Jaworniku. W śladzie tymczasowego łącznika będzie droga gminna, służąca (m.in. służbom ratowniczym) jako wjazd awaryjny na S19 przez MOP Jawornik.



Najważniejsze terminy

Zdjęcie Podpisano umowę na realizację drogi S19 na odcinku Babica – Jawornik / GDDKiA

Prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu 43 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 1 grudnia do 31 marca). Ponadto wymaganiem inwestora jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy (tzw. kamień milowy). Zakończenie inwestycji zaplanowano w 2026 r.



Charakterystyka terenu - geologiczne wyzwanie

Odcinek drogi ekspresowej S19 Babica - Jawornik przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. W związku z tym na etapie opracowania Koncepcji programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym na ich dnie ciekiem wodnym. Prowadzenie prac geologicznych było więc bardzo dużym wyzwaniem i takim samym wyzwaniem dla wykonawcy będzie prowadzenie tu robót budowlanych.



Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem w sumie 13 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy). Dla zobrazowania rozległości przeprowadzonego rozpoznania budowy podłoża, warto wspomnieć o liczbie wykonanych otworów badawczych. Wykonano ich 765, o łącznym metrażu 12 081 mb i głębokości od 3 do 50 m. Wykonano również 319 sondowań badawczych o łącznym metrażu 2 272 mb i głębokości od 1,8 do 35 m.



Co to jest Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Stan realizacji S19 w woj. podkarpackim:

75,7 km - oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie - Zdziary, Rudnik nad Sanem - Rzeszów Południe),

50,5 km - w realizacji (w budowie: Zdziary - Rudnik nad Sanem oraz w systemie Projektuj i buduj: Rzeszów Południe - Babica, Babica - Jawornik, Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla),

42,3 km - w przygotowaniu (na etapie przetargu: Lutcza - Domaradz i Dukla - Barwinek, na etapie realizacji Koncepcji programowej: Jawornik - Lutcza i Domaradz - Iskrzynia).

