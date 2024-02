Droga ekspresowa S17 coraz bliżej. Ułatwi kierowcom podróże na wschód

S17 Łopiennik - Krasnystaw Północ

Jednocześnie GDDKiA poinformowała o wydaniu pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka Łopiennik - Krasnystaw Północ. Wniosek w tej sprawie wpłynął do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie 4 stycznia 2022 r.

W przypadku tego odcinka zaplanowany został wariant biegnący po południowo-zachodniej stronie obecnej DK17, omijający teren cmentarza wojskowego z okresu I Wojny Światowej w Łopienniku Nadrzecznym. Odcinek pomiędzy węzłami Łopiennik i Krasnystaw Północ, które powstaną w trakcie budowy sąsiednich fragmentów drogi ekspresowej, będzie miał długość ok. 9,2 km.

Zdjęcie Wydano pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka Łopiennik – Krasnystaw Północ. / GDDKiA

To nie koniec. W planach kolejne 125 km drogi S17

Na etapie realizacji są także trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. Dla fragmentów Zamość Wschód - Zamość Południe, Zamość Południe - Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski - Hrebenne (w sumie niespełna 50 km), wykonawcy złożyli w ubiegłym roku wnioski do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Procedura jest w toku, a po wydaniu decyzji będą mogły rozpocząć się prace budowlane.

Na etapie prac przygotowawczych oprócz wspomnianego wcześniej odcinka Łopiennik - Krasnystaw jest jeszcze ok. 12-kilometrowy Zamość Sitaniec - Zamość Wschód (ok. 12 km). GDDKiA ogłosiła także przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla ok. 2-kilometrowego odcinka drogi S17 w okolicy Hrebennego. W przyszłości będzie to dojazd do planowanego terminala na granicy z Ukrainą. Otwarcie ofert zostało zaplanowane na 12 lutego br.