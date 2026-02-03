W skrócie Porsche rozważa rezygnację z elektrycznych modeli 718 Cayman i Boxster ze względu na opóźnienia w rozwoju i rosnące koszty.

Zmiana strategii w planowaniu nowych samochodów sportowych pojawiła się po doniesieniach z anonimowych źródeł na temat decyzji nowego dyrektora generalnego, Michaela Leitersa.

Decyzja nie jest jeszcze ostateczna, a firma zmaga się z problemami ze sprzedażą w Chinach i presją na rentowność.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

O planach Porsche dotyczących nowej generacji modeli 718 mówi się już od niemal sześciu lat. Początkowo producent zapowiadał, że wszystkie warianty będą w pełni elektryczne, a ich premiera odbędzie się w 2025 roku. Później firma zmieniła strategię, informując, że w ofercie nadal pozostaną modele RS z tradycyjnymi silnikami spalinowymi, a platforma elektrycznych 718 zostanie przystosowana także do obsługi klasycznych jednostek spalinowych.

Niemiecki gigant zmienia swoje plany. Znowu?

Teraz jednak następuje kolejny zwrot akcji. Z nieoficjalnych źródeł posiadających dostęp do wewnętrznych planów Porsche wynika, że niemiecki producent może całkowicie zrezygnować z elektrycznych wersji swoich sportowych bestsellerów. Osoby zaznajomione z działaniami firmy zaznaczają, że nowy dyrektor generalny, Michael Leiters, rozważa wstrzymanie projektu jeszcze przed rozpoczęciem produkcji.

Głównymi powodami możliwej rezygnacji są opóźnienia w pracach nad rozwojem elektrycznych modeli oraz rosnące koszty. Zgodnie z raportem agencji Bloomberg, Porsche musi szukać oszczędności, ponieważ dotychczasowe strategie dotyczące elektromobilności okazały się znacznie droższe i bardziej wymagające niż pierwotnie przewidywano.

Porsche popełniło błąd stawiając na elektryfikację?

W ubiegłym roku niemiecki analityk Fabio Holscher zwrócił uwagę, że jednym z głównych problemów Porsche było zbyt szybkie i nadmiernie optymistyczne przejście na elektromobilność. Jego zdaniem elektryfikacja niemal całej gamy modelowej - z wyjątkiem kultowego 911 - nie odpowiada oczekiwaniom tradycyjnych klientów marki.

Coraz częściej pojawiają się również opinie, że producent zaczyna żałować decyzji o wycofaniu spalinowej wersji Macana, którego elektryczny następca spotkał się na rynku z chłodnym przyjęciem.

Decyzja nie jest jeszcze ostateczna

Chociaż decyzja nie jest jeszcze ostateczna, analitycy wskazują, że zmiany te następują w momencie, gdy Porsche mierzy się z trudnościami w sprzedaży na kluczowych rynkach, oraz rosnącą presją na rentowność. Spadki sprzedaży w Chinach oraz koszty związane z rozwojem szerokiej gamy modeli elektrycznych skłoniły kierownictwo niemieckiego koncernu do ponownego przemyślenia planów dotyczących pojazdów elektrycznych.

Cupra Terramar 2.0 TSI 4Drive: SUV bez hybrydy w świecie BEV i PHEV Interia pl INTERIA.PL