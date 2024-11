Dramatyczne potrącenie dziecka na przejściu. Wszystko nagrała kamera

Fiatem kierował 80-letni mężczyzna, był trzeźwy. Policja uznała, że to on odpowiada za wypadek, ponieważ nie ustąpił pierwszeństwa pieszym, którzy znajdowali się na przejściu.

Potrącone dziecko trafiło do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, jednak obrażenia skutkują "naruszeniem czynności ciała na okres powyżej siedmiu dni". Oznacza to, że mamy do czynienia z wypadkiem, a nie kolizją. W tej sytuacji sprawą zajmie się prokuratura, która przedstawi kierowcy zarzuty, a o stopniu odpowiedzialności obu stron i karze dla kierowcy zadecyduje sąd.

Czy pieszy musi spojrzeć w lewo, prawo i znowu w lewo?

W ostatnim czasie mamy do czynienia z rosnącą liczbą potrąceń na przejściach. Dlatego warto przypomnieć przepisy obowiązujące kierowców i pieszych.

Jak przed przejściem powinien zachować się kierowca?

Zbliżający się do przejścia dla pieszych kierowca ma wiele obowiązków:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście (...)

(...) Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

Kierującemu pojazdem zabrania się: wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany; omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

A jak brzmi definicja ustąpienia pierwszeństwa?

Ustąpienie pierwszeństwa to powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić pieszego do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku.

Pieszy zbliża się do końca pasów. Czy mogę ruszać?

Czego nie wolno pieszemu na przejściu?

Również przechodzących przez przejście pieszych obowiązuje szereg przepisów ruchu drogowego. Zgodnie z art. 14 Prawa o ruchu drogowym pieszemu zabrania się:

wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych , spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

, spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi; zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko;

przebiegania przez jezdnię lub drogę dla rowerów;

chodzenia po torowisku;

wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;

przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów od jezdni lub drogi dla rowerów, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują;

korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Dodatkowo na przejściu pieszy jest zobowiązany zawsze zachować szczególną ostrożność. Ustawa Prawo o ruchu drogowym definiuje to pojęcie jako "ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie". Oznacza to, że choć pieszy ma na przejściu pierwszeństwo, to cały czas powinien obserwować sytuację na drodze i być gotowym na reakcję, gdyby pojawiło się zagrożenie.

Pieszy nie przechodzi po przejściu, ale czy ma pierwszeństwo?