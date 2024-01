Spis treści: 01 Dolnośląska policja odebrała nowe radiowozy

02 Policyjna Kia Ceed Kombi - co to za auto?

03 Policyjna Kia Sportage - co to za auto?

04 Gdzie spotkamy nowe radiowozy policji?

Nowy rok dla funkcjonariuszy z Dolnego Śląska rozpoczął się bardzo dobrze. W połowie stycznia policjanci odebrali 15 nowych radiowozów marki Kia w nowym znakowaniu - 10 egzemplarzy modelu Ceed Kombi i 5 SUV-ów Sportage. Co o nich wiemy?

Kia Ceed Kombi i Kia Sportage to samochody kompaktowe, które w codziennej eksploatacji nie sprawiają problemów, są całkiem ekonomiczne, a przy tym wygodne i żwawe. Pod maską dziesięciu nowych kombi pracuje benzynowy silnik 1.5 T-GDI o mocy 160 KM, który współpracuje z 6-biegową skrzynią manualną. Z kolei pod maską kompaktowych SUV-ów znalazł się silnik 1.6 T-GDI o mocy 180 KM, który współpracuje z 7-stopniową przekładnią automatyczną.

Kia Ceed Kombi z takim napędem rozpędza się do pierwszej “setki" w 8,4 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 210 km/h. Średnie zużycie w kompaktowym kombi waha się od 5,5 do 6,3 l/100 km. Ceny tego modelu w 2024 roku zaczynają się od 95 900 zł za wersję “S" z benzynowym silnikiem 1.0 T-GDI (120 KM). Mocniejszy wariant w wersji bazowej odmianie “S" z benzynową jednostką 1.5 T-GDI (160 KM) kosztuje od 98 900 zł.

Kia Sportage natomiast od 0 do 100 km/h rozpędza się w 8,8 sekundy, a prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie to 201 km/h. W tym przypadku średnie zużycie wynosi od 6,3 do 6,7 l/100 km. Ceny SUV-a w 2024 roku zaczynają się od 124 900 zł za wersję wyposażenia “M" z benzynowym silnikiem 1.6 T-GDI (150 KM) i manualną, 6-biegową skrzynią. Mocniejsze warianty z benzynowym silnikiem 1.6 T-GDI MHEV (180 KM), napędem na przednią oś i automatyczną skrzynią 7DCT, kosztują od 154 900 zł. Dopłata do napędu na cztery koła wynosi 9000 zł.

Zdjęcie Nowe radiowozy będą patrolować drogi kilkunastu miejscowości / dolnoslaska.policja.gov / Policja

Radiowozy w nowym oznakowaniu ciężko będzie przeoczyć. Jeszcze do niedawna radiowozy były zamawiane w kolorze srebrnym i ozdabiane niebieskimi naklejkami. Teraz wszystkie nowe samochody polskiej policji są dodatkowo “ubierane" w żółto-zielone dodatki, które są widoczne z daleka. Na dachu oraz w osłonie chłodnicy znalazły się światła uprzywilejowania.

Auta będą wykorzystywane na ulicach Głogowa, Lubina, Oleśnicy, Trzebnicy, Ząbkowic Śląskich, Wałbrzycha, Oławy, Środy Śląskiej, Milicza, Dzierżoniowa oraz Wołowa. Ich zadaniem będzie pomoc w prowadzeniu codziennej służby i nie tylko.