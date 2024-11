Spis treści: 01 Niskoemisyjna autostrada A2. Jak to działa?

02 Nowa nawierzchnia na A2 obniży rachunki za prąd

03 Kiedy A2 Siedlce Południe - Malinowiec będzie gotowa?

Autostrada A2 na odcinku Siedlce Południe (dawniej Swoboda) - Malinowiec (wykonawca informuje, że chodzi o odcinek od węzła Siedlce Zachód, ale to jednak niemożliwe z uwagi na to, że fragment od wspomnianego węzła do węzła Siedlce Południe został otwarty w sierpniu tego roku) będzie wyróżniać się specjalną nawierzchnią, która ma być bardziej przyjazna dla środowiska.

Niskoemisyjna autostrada A2. Jak to działa?

Firma Strabag, wykonawca odcinka A2, oraz firma Cement Ożarów, producent cementu i hydraulicznych spoiw drogowych zastosują na tym fragmencie nowy materiał - beton cementowy będzie zawierał materiał o obniżonym śladzie węglowym. Wykonawca odcinka wskazał, że dotychczas przy tworzeniu nawierzchni betonowych decydowano się na cement CEM I 42,5 R(N). Do realizacji tej inwestycji wykorzystano natomiast cement CEM II/B-S 42,5 R-NA. Jego kluczowym komponentem jest mielony granulowany żużel wielkopiecowy, który minimalizuje ryzyko wystąpienia reakcji alkalia-kruszywo (ASR). Jak wskazano, reakcje alkaliczne mogą prowadzić do destrukcji betonu.

Zastosowanie mielonego granulowego żużla wielkopiecowego przekłada się na ograniczenie śladu węglowego o 30 proc. względem CEM I 42,5 R. Wykonawca przekonuje, że użycie cementu o obniżonej emisji dwutlenku węgla na tym odcinku jest "pionierskim rozwiązaniem na polskich drogach szybkiego ruchu i otwiera nowy rozdział w budowie nawierzchni z betonu cementowego". Jak podkreślono, odcinek autostrady A2 będzie pierwszym takim fragmentem autostrady w naszym kraju.

Nowa nawierzchnia na A2 obniży rachunki za prąd

Testowy fragment drogi poddano specjalnym badaniom laboratoryjnym. Sprawdzono jego wytrzymałość, m.in. mrozoodporność. Testy potwierdziły, że materiał sprawdzi się jako nawierzchnia autostrady. Zdaniem wykonawcy materiał jest nie tylko wytrzymały i bardziej przyjazny dla środowiska, ale ma również pozytywny wpływ na bezpieczeństwo. Jak wskazano nawierzchnia jest jaśniejsza od stworzonych do tej pory, a przez to lepiej widoczna dla kierowców. To zaś przekłada się na poprawę widoczności w niesprzyjających warunkach atmosferycznych oraz ograniczenie o blisko 20 proc. kosztów związanych z oświetleniem trasy na węzłach.

Kiedy A2 Siedlce Południe - Malinowiec będzie gotowa?

Autostrada A2 na odcinku Siedlce Południe (dawniej Swoboda) - Malinowiec będzie liczył 18,75 km. W ramach inwestycji zbudowana zostanie dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu oraz z rezerwą pod rozbudowę o trzeci pas. Wykonawca zbuduje węzeł Siedlce Wschód (dawniej Borki), gdzie autostrada skrzyżuje się z dotychczasowym przebiegiem drogi krajowej nr 22. Oprócz tego stworzone m.in. dwa miejsca obsługi podróżnych MOP Ługi Wielkie po obu stronach trasy.

Umowa o wartości blisko 700 mln zł została podpisana 1 kwietnia 2021 roku. Planowo prace mają zostać zakończone w czwartym kwartale 2025 roku. Obecnie zaawansowanie rzeczowe inwestycji wynosi 61,87 proc.