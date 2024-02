Dealer Volkswagena z Kalisza wyszedł na "zero". Ma wielki powód do dumy

Certyfikat goTOzero RETAIL został stworzony dla sieci liczącej ok. 17 tys. dealerów działających w 150 krajach, w ramach środowiskowej misji koncernu goTOzero. Jednym z celów tego projektu jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla tej sieci o co najmniej 30 proc. w porównaniu do poziomu z 2020 r. Jak poinformowano, dealerzy marek koncernu (Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze, Skoda, Seat/Cupra oraz Audi) otrzymują narzędzie do rejestrowania wyników w zakresie ochrony środowiska i na bieżąco informowani są o tym, co mogą poprawić. Certyfikacja służyć ma do pomiaru oraz kontroli wdrażania przez dealerów strategii środowiskowej.

Polski dealer z certyfikatem Volkswagena

Pierwszym dealerem na świecie, który otrzymał certyfikat, jest Michał Ignaszak, dyrektor zarządzający i właściciel salonów w Kaliszu.

"Wielkie gratulacje i podziękowania dla Michała Ignaszaka za zaangażowanie, pionierskie podejście, inwestycje i - co bardzo ważne - zaangażowanie swojego zespołu. Zachęcamy wszystkich partnerów do certyfikacji salonów i poprawy efektywności środowiskowej. Oprócz aktywnej ochrony przyrody, zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszy dla klientów i podnosi atrakcyjność pracodawcy" - podsumowała Carla Wentzel, prezes zarządu Volkswagen Group Polska.

"Już w 2019 roku przyjęliśmy wewnętrzną strategię obniżania emisji dwutlenku węgla z naszej działalności" - powiedział Michał Ignaszak. Wymienił tutaj takie inwestycje, jak instalacja fotowoltaiczna, oświetlenie LED czy odzysk deszczówki. "Świadomość potrzebnych zmian jest większa niż przypuszczałem. W obszarze ochrony środowiska nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa" - dodał.

Volkswagen stworzył specjalny certyfikat dla salonów samochodowych

Volkswagen tłumaczy, że żaden z dotychczas istniejących certyfikatów nie obejmował wszystkich aspektów środowiskowych salonu samochodowego, w związku z czym postanowił opracować własny. Poszczególne elementy zostały zaczerpnięte z obowiązujących już wytycznych np. dotyczących efektywności energetycznej budynków. Ujęto również czynniki zarządzania, takie jak np. struktury organizacyjne, cele i środki wdrożeniowe z systemów zarządzania środowiskowego. Uzupełniono je o wskaźniki oceny typowe dla salonów samochodowych, w tym np. działalności serwisu czy interakcji z klientami.

Jak uzyskać certyfikat Volkswagena?

Dealerzy, którzy chcą uzyskać taki certyfikat, muszą przejść przez wieloetapowy proces. Na początku dostarczają oni dane, na podstawie których przeszkoleni audytorzy przeprowadzają ich weryfikację. Podane informacje sprawdzane są także w terenie. W czasie procesu certyfikacji ocenianych jest łącznie ok. 70 kryteriów środowiskowych. Uzyskany wynik decyduje o przyznaniu certyfikatu i osiągniętym poziomie. Te są cztery: brązowy, srebrny, złoty i platynowy. Certyfikat ważny jest przez trzy lata. Potem dealer może ubiegać się o uzyskanie go po raz kolejny.