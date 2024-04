Darmowy parking pod Morskim Okiem. Trzeba spełnić jeden warunek

Tatrzański Park Narodowy promuje zeroemisyjne pojazdy

Wielki tłok, problemy z zaparkowaniem auta i wysokie ceny postoju - goście Tatrzańskiego Parku Narodowego dobrze to znają. Na szczęście dla pewnej grupy kierowców te niedogodności są już historią. Zarząd TPN zdecydował się na zwolnienie z opłat aut bezemisyjnych i przeznaczył dla nich pięć darmowych miejsc parkingowych - te zlokalizowane są na Palenicy Białczańskiej.

Darmowe parkowanie nad Morskim Okiem. Jest nowy sposób

Istnieje spora szansa, że w przyszłości takich miejsc przybędzie na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, jednak w pierwszej kolejności zarządcy chcą sprawdzić, na jakie zainteresowanie mogą liczyć.

Postanowiliśmy wprowadzić takie rozwiązanie tylko dla samochodów elektrycznych. Chcemy w ten sposób promować zeroemisyjne pojazdy, szczególnie w tej części Podhala. mówi w rozmowie z Gazetą Krakowską Magda Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Jak skorzystać z darmowego postoju nad Morskim Okiem? Aby kierowca samochodu bezemisyjnego mógł skorzystać z darmowego postoju na Palenicy Białczańskiej, musi wcześniej zakupić bilet na “Elektryczny Samochód Osobowy do 5 m długości" przez stronę internetową TPN. Warto jednak zaznaczyć, że na miejscu nie znajduje się ani jedna ładowarka. Wobec tego na miejsce lepiej przyjechać z naładowanymi akumulatorami.

Zdjęcie Nad Morskim Okiem nie ma ładowarek dla aut elektrycznych. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Jest drogo i brakuje miejsc

Pozostawienie samochodu na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie to kosztowne przedsięwzięcie. Na dwóch największych parkingach zlokalizowanych przy Morskim Oku mieści się ok. 1100 samochodów, jednak i to czasami nie wystarcza. Wówczas przyjezdni decydują się parkować wzdłuż dróg dojazdowych. Wtedy do akcji wkracza policja, która wystawia mandaty i usuwa samochody stojące na poboczach.

Ceny postoju nad Morskim Okiem są mocno zróżnicowane. W zależności od sezonu i czasu zakupu biletu wahają się bowiem od 36 do 75 zł za jeden dzień. Co więcej, w dniu przyjazdu cena jest zawsze o 10 zł wyższa względem ceny bazowej, a w razie wysokiego popytu na bilety na dany dzień, cena będzie wyższa o maksymalnie 20 zł w stosunku do ceny bazowej.

Tatrzański Park Narodowy - ceny biletów parkingowych