Darmowa komunikacja miejska w Krakowie. Kto i na jakich zasadach może jechać?

Ze względu na duży mróz oraz bezwietrzną pogodę, miasta południowej Polski mają problem z jakością powietrza. Jak we wtorek podał Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW, w środę, 10 stycznia, w Krakowie istniało duże prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50µg/m3).

Bezpłatna komunikacja miejska w Krakowie

Dlatego Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa zainicjowało wprowadzenie bezpłatnej komunikacji. Autobusami i tramwajami można jeździć za darmo w środę 10 stycznia, od godz. 0.00 do godz. 24.00. Bezpłatna komunikacja jest dla wszystkich chętnych, nie trzeba być mieszkańcem Krakowa czy mieć ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu. Kasowniki w pojazdach są wyłączone.

Darmowa komunikacja obowiązuje na terenie całego Krakowa oraz gmin sąsiadujących, do których kursują autobusy aglomeracyjne.



Smog w Krakowie

Warto dodać, że prognozy okazały się trafne. W środę około południa w różnych punktach Krakowa poziom PM10 mieścił się w zakresie 100-200 µg/m3. Na szczęście na kolejne dni synoptycy zapowiadają ocieplenie, a to szybko przełoży się na poprawę jakości powietrza.

Póki co jednak, ze względu na duże zanieczyszczenie powietrza, miasto apeluje do mieszkańców, by ograniczyli swoją aktywność na zewnątrz. Szczególnie zadbać o siebie powinny osoby starsze, dzieci i osoby z chorami płuc.