Dantejskie sceny w warszawskim urzędzie. 8 tys. osób straciło pracę

Spis treści: 01 Taksówkarze szturmują warszawski wydział komunikacji

02 Tłumy po licencje taksówkarskie. 8 tys. kierowców straciło pracę

O dantejskich scenach w stolicy informuje TVN24.pl. Przed budynkiem śródmiejskiego urzędu przy ulicy Kruczkowskiego 2 tworzą się komitety kolejkowe. Interesanci, którzy chcieliby wybrać się do wydziału komunikacji w normalnych godzinach pracy placówki, nie maja szans pobrania numerka. Zdaniem świadków dochodzi do "szturmów" na automat wydający numerki a na miejsce wzywana jest policja.

Przyczyną zamieszania są wydawane właśnie przez władze warszawy licencje taksówkarskie. Dla kierowców świadczących do tej pory usługi przewozu osób to prawdziwe "być albo nie być". Do urzędu zgłaszają się dziesiątki nowych taksówkarzy, którzy - w świetle obowiązujących przepisów - do tej pory świadczyli usługi przewozu osób nielegalnie.

"Zauważyć należy, że firmy pośredniczące przy przewozie osób, tolerowały dotychczas fakt świadczenia przewozów przez kierowców działających nielegalnie, na podstawie licencji udzielonych tak zwanym partnerom" - tłumaczy w TVN24 Marlena Salwowska z warszawskiego ratusza.

Po serii medialnych doniesień o napadach na tle seksualnym na kobiety korzystające z usług "wirtualnych" przewoźników, u których przejazdy zamawiać można z poziomu aplikacji, firmy zaczęły masowo weryfikować uprawnienia kierowców. Zjawisko nasiliło się, gdy osoby nielegalnie świadczące usługi transportowe wzięły na cel Policja i Straż Graniczna (zmasowane kontrole).

Z doniesień warszawskich mediów wynika, że jeden z gigantów rynku, z powodu braku licencji, zablokował dostęp do aplikacji 8 tysiącom kierowców. Możliwość świadczenia usług stracili wszyscy, którzy nie posiadali wymaganych przepisami uprawnień, czyli wypisu z licencji taxi oraz identyfikatora kierowcy taksówki.



Sytuacji nie poprawia fakt, że automat wydający numerki dla interesantów uruchamiany jest o godzinie 8 rano. Petenci mają wprawdzie możliwość zarezerwowania wizyty w urzędzie przez internet, ale gigantyczne zainteresowanie sprawia, że znalezienie wolnego terminu graniczy z cudem.



By usprawnić pracę, warszawscy urzędnicy przypominają interesantom, że wiele wniosków do wydziału komunikacji można też składać za pośrednictwem:



kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy,



poczty



elektronicznie (ePuap).

