Spis treści: 01 Chemia w płynie do spryskiwaczy

02 Czy zimowy płyn do spryskiwaczy może zniszczyć lakier?

03 Jaki płyn do spryskiwaczy wybrać na siarczyste mrozy?

Chemia w płynie do spryskiwaczy

Zimowe płyny do spryskiwaczy muszą skutecznie usuwać zabrudzenia przy ujemnych temperaturach, dlatego w ich składzie znajduje się przede wszystkim alkohol etylowy. To właśnie ten składnik nadaje płynowi właściwości przeciwzamarzających. Jego intensywny zapach w płynach zimowych bywa maskowany przez różne substancje zapachowe, poprawiające komfort podróży.

Podczas wyboru płynu do spryskiwaczy, najlepiej postawić na te, rekomendowane przez Instytut Transportu Drogowego. Niektóre najtańsze produkty dostępne na rynku zawierają metanol, który mógł być szkodliwy zarówno dla zdrowia, jak i dla powłoki lakierniczej. Zatem jakość i pochodzenie płynów do spryskiwaczy to kluczowe czynniki, które powinny być brane pod uwagę podczas zakupu.

Czy zimowy płyn do spryskiwaczy może zniszczyć lakier?

Zimowe płyny do spryskiwaczy niskiej jakości mogą zawierać substancje chemiczne, które przy długotrwałym stosowaniu mogą odbarwiać lakier. Przy zakupie płynu należy zwrócić szczególną uwagę na jego skład oraz ogólne informacje zawarte na etykiecie produktu. Niektóre płyny zawierają na opakowaniu ostrzeżenia dotyczące licznych działań niepożądanych np. w kontakcie ze skórą. Dodatkowo takie produkty mogą niszczyć pióra wycieraczek.

Ważne jest, aby przy wyborze zimowego płynu do spryskiwaczy nie sugerować się wyłącznie ceną, lecz również składem i pochodzeniem tego produktu. Najlepiej wybierać płyny przeznaczone do użytku zimowego, które nie posiadają w składzie wspomnianego metanolu. Będzie to gwarancją bezpieczeństwa zarówno dla szyby, jak i dla lakieru. Regularne stosowanie zimowych płynów niskiej jakości może się wiązać z trwałym uszkodzeniem lakieru.

Jaki płyn do spryskiwaczy wybrać na siarczyste mrozy?

Zimą konieczne jest stosowanie specjalnych płynów do spryskiwaczy, które nie tylko skutecznie usuwają zabrudzenia, takie jak błoto czy sól, ale także są przystosowane do działania w niskich temperaturach. Przy wyborze płynu oprócz składu produktu, należy również kierować się informacją na etykiecie dotyczącą odporności na mrozy. Zimowe płyny do spryskiwaczy nie powinny zamarzać w temperaturze poniżej -20°C. W przeciwnym razie nie spełnią swojej funkcji w trakcie silnych mrozów.

Korzystanie z letniego płynu w zimę może prowadzić do jego zamarznięcia i blokady układu spryskiwaczy. Uniemożliwia to skuteczne oczyszczanie szyby i stwarza ryzyko konieczności rozmrażania systemu. Należy również unikać mieszania płynów letnich i zimowych, gdyż może to osłabić właściwości przeciwzamarzające i zwiększyć ryzyko awarii.

Domowy płyn do spryskiwaczy nie jest bezpiecznym rozwiązaniem. Brak odpowiednich testów i pozwoleń sprawia, że trudno jednoznacznie określić ich wpływ na stan auta i samopoczucie kierowcy podczas jazdy.