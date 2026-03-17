W skrócie Rząd analizuje możliwość obniżki podatków na paliwo i decyzja może zostać podjęta w ciągu kilkunastu dni.

Kluczowe znaczenie dla decyzji ma sytuacja na rynku ropy i działania na poziomie międzynarodowym.

Na rynku krajowym odnotowano wzrost popytu na paliwa, a rząd zapewnia o odpowiednich zapasach i zabezpieczonej podaży.

Czy rząd obniży podatki na paliwo?

Rząd analizuje możliwość obniżki podatków na paliwo, co mogłoby przełożyć się na niższe ceny na stacjach. Jak poinformował minister energii Miłosz Motyka w programie "Gość Wydarzeń" Polsatu, decyzja w tej sprawie może zapaść w ciągu kilkunastu dni.

Kluczowe znaczenie ma sytuacja na rynku ropy. Z wypowiedzi ministra wynika, że jeśli ceny surowca będą utrzymywać się powyżej poziomu 120-130 dolarów za baryłkę, rząd może być bliżej podjęcia decyzji o interwencji podatkowej.

Pod uwagę brane są różne narzędzia, w tym obniżka VAT lub akcyzy na paliwa. Podatki stanowią istotną część ceny paliwa w Polsce, dlatego ich obniżenie może bezpośrednio przełożyć się na niższe ceny na stacjach.

Co wpływa na decyzję rządu?

Decyzja o ewentualnym obniżeniu podatków nie zależy wyłącznie od sytuacji w kraju. Minister wskazał, że Polska obserwuje działania na poziomie międzynarodowym, w tym reakcję państw europejskich na kryzys surowcowy.

Jednym z kluczowych czynników ryzyka pozostaje sytuacja na Bliskim Wschodzie. W przypadku zakłóceń w dostawach globalna podaż może zmniejszyć się nawet o 15 mln baryłek dziennie, co bezpośrednio przekłada się na wzrost cen.

Jak zaznaczył minister, globalnie na rynku może być obecnie nawet o 20 proc. mniej ropy, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego popytu. O dostępne surowce konkuruje ta sama liczba państw, co dodatkowo zwiększa presję cenową.

Sytuacja w Polsce. Popyt i zapasy

Na krajowym rynku paliw również widoczne są zmiany. Jak poinformował minister energii, popyt na paliwo w Polsce wzrósł o około 15 proc. w porównaniu do okresu sprzed zaostrzenia sytuacji geopolitycznej.

Wzrost zapotrzebowania był związany m.in. z rozpoczęciem prac rolniczych oraz zwiększoną aktywnością transportową. Obecnie sytuacja częściowo się stabilizuje, jednak presja na rynek nadal jest odczuwalna.

Rząd podkreśla, że Polska posiada odpowiednie zapasy paliw oraz zabezpieczoną podaż. W razie potrzeby możliwe jest zwiększenie ilości surowca dostępnego na rynku, co mogłoby ograniczyć wzrost cen.

Jednocześnie wprowadzono rozwiązania umożliwiające wydłużenie czasu pracy kierowców transportu paliw, aby zapewnić ciągłość dostaw w okresie zwiększonego zapotrzebowania.

