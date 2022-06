Częstochowa stawia na elektryki. Zamówiła nowe autobusy

Spis treści: 01 Elektryczne autobusy w Częstochowie - kolejny przetarg

Do użytkowanych przez MPK w Częstochowie 15 autobusów elektrycznych dołączą kolejne. Będą to mniejsze pojazdy, o długości nie przekraczającej 10,5 m.

Elektryczne autobusy w Częstochowie - kolejny przetarg

Pierwsze elektryczne Autosany pojawiły się w Częstochowie rok temu. To pojazdy większe, klas MAXI i MEGA, o długości do odpowiednio 13 i 24 metrów. Pojazdy te formalnie nie są własnością MPK - zostały wypożyczone na podstawie umowy najmu długoterminowego na okres 7 lat.

Autosan jest odpowiedzialny także za modernizację taboru hybrydowych, elektryczno-gazowych autobusów w Częstochowie. Po mieście porusza się łącznie 14 tego typu pojazdów wyprodukowanych przez Solbusa - są to autobusy krótkie i jeden przegubowy.

Kolejne elektryczne autobusy w Częstochowie w ciągu roku

Na mocy zawartej umowy producent ma rok na dostarczenie czterech pojazdów. Jak czytamy w specyfikacji przetargu autobusy mają mieścić co najmniej 23 osoby na miejscach siedzących. Układ napędowy ma umożliwić przekroczenie prędkości 70 km/h i nie powinien zużywać więcej energii jak 120 kWh/100 km. Ponadto powinny one być w stanie przejechać dziennie co najmniej 240 km, a po takim przebiegu nadal powinny wykazywać ok. 15 procent dostępnej w akumulatorach trakcyjnych energii.

Zamawiający wymaga także zastosowania systemu odzysku energii z hamowania. Autobusy zostały zamówione wraz z infrastrukturą do ładowania - ta według specyfikacji powinna być w stanie naładować autobus do pełna w trzy godziny, z mocą do 120 kW. Wartość zamówienia obejmującego cztery pojazdy wraz z infrastrukturą ładowania określono na 12,924 mln zł, co daje kwotę o prawie 2 mln zł większą od pierwotnych założeń. Kwotę 7,5 mln stanowi dofinansowanie unijne.



Autosan Sancity 10LFE dla Częstochowy

Pojazdy jakie zostaną dostarczone do MPK to model Sancity 10LFE. To mniejszy wariant modelu 12LFE, a największy z rodziny to 18LFE. Najmniejszy wariant może pomieścić do 70 osób, z czego 24 na miejscach siedzących. Pojazd napędza silnik o mocy 320 KM (235 kW), a deklarowany przez producenta zasięg biorąc pod uwagę wykorzystanie rekuperacji, to 300 km.