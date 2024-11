Co z nagrodami dla zwycięzców loterii Buddy? Jest ważne oświadczenie

Spis treści: 01 Nagród w loterii Buddy nie będzie. Na razie?

Na ostatniej ze zorganizowanych przez Buddę loterii główną nagrodą był dom w Zakopanem oraz Porsche 911 GT3 RS (ceny od 1,33 mln zł), a także comiesięczna "pensja" w wysokości 10 tys. zł, która miała być wypłacana przez 5 lat. Loteria odbyła się i wyłoniono zwycięzców. A co z nagrodami?

Oświadczenie w tej sprawie wydało wydawnictwo Influi, które wydawało e-booki, które de facto były losami uprawniającymi do wzięcia udziału w loterii.

"Z uwagi na dokonanie zabezpieczenia majątkowego przez Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Szczecinie, które obejmuje nagrody przewidziane w Loterii Promocyjnej "7 AUT 2 i DOM X BUDDA", wydawnictwo nie ma możliwości wydania ich laureatom w terminie przewidzianym w regulaminie loterii, czyli do 31.10.2024 r." - poinformowało w komunikacie opublikowanym na stronie wydawnictwa.

Jak czytamy w oświadczeniu, "firma podejmuje wszelkie kroki przewidziane prawem, aby uchylić zabezpieczenie majątkowe, co ma umożliwić jak najszybsze wydanie nagród laureatom." Organizator loterii podkreślił również, że została ona przeprowadzona zgodnie z prawem, opierając się na oficjalnym zezwoleniu wydanym przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.



Na koniec komunikatu podano, że "każdy z laureatów ma prawo do równowartości nagrody, którą mogą otrzymać z gwarancji bankowej. W tej sprawie odpowiedzialność spoczywa na Dyrektorze Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, jako beneficjencie tej gwarancji."



Przypomnijmy, do zatrzymania Kamila L., znanego jako Budda, doszło 14 października. Dokładnie dzień po tym, jak Budda oficjalnie pożegnał się z widzami i "zakończył swoją działalność w internecie". Śledczy, którzy zajmowali się działalnością Buddy już od kilku miesięcy, zdecydowali się na interwencję, bo mieli sygnały, że Kamil L. zamierza uciec z Polski.

W sumie do sprawy zatrzymano 10 osób. Przeszukano kilkanaście miejsc, w których zabezpieczono m.in. dokumentację księgową i dokumentację elektroniczną. Na rachunkach bankowych osób i spółek związanych ze sprawą zablokowano ponad 90 mln zł. Służby zabezpieczyły także 51 samochodów o szacunkowej wartości ponad 38 mln zł, nieruchomości o szacunkowej wartości 30 mln zł, sztabki złota oraz gotówkę.

Prokuratura zawnioskowała o 3-miesięczny areszt m.in. dla Kamila L. (Buddy) i jego partnerki Aleksandry K. (Grażynki). Sąd nie uwzględnił zażaleń obrońców, w efekcie pozostaną oni w areszcie przynajmniej do 11 stycznia (o ile prokuratura nie wniesie o przedłużenie aresztu).



W całej sprawie chodzi o zaniżanie należnego podatku. Influi odprowadzało 5-procentowy podatek, tzw. IP Box, do którego uprawnieni są jedynie przedsiębiorcy czerpiący zyski z działalności intelektualnej. W ten sposób spółka traktowała e-booki. Tymczasem śledczy uważają, że e-booki były losami, a więc Influi prowadziło biznes loteryjny, w którym organizatorów obowiązuje 20-procentowa stawka podatkowa.

Skarb Państwa miał na tym stracić co najmniej 60 mln zł. A to oznacza, że zyski Buddy i jego grupy mogły wynieść w ciągu tylko trzech lat (śledztwo obejmuje okres od 1 października 2021 do 1 października 2024 r.) nawet 400 mln zł.

Budda prowadził kanał na YouTube, na którym zgromadził blisko 2,5 mln subskrybentów, a oprócz swojej działalności w sieci prowadził też wypożyczalnie luksusowych aut i kojarzony był z działalnością charytatywną, m.in. postawił cztery domy dla powodzian w miejscowości Paczków.

Największy rozgłos dawały mu jednak loterie dla widzów, w których można było zdobywać drogie i bardzo mocne samochody.