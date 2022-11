Co tydzień sądy skazują jednego Polaka za cofanie licznika

Spis treści: 01 Cofanie licznika - jaka kara. Ile osób trafiło do więzienia

1 stycznia 2023 roku miną równe trzy lata od nowelizacji Kodeksu karnego penalizującej zjawisko ingerencji we wskazania samochodowego drogomierza. Z początkiem 2020 roku w Kodeksie karnym pojawił się nowy artykuł 306a.

Paragraf 1. mówi że:

Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Paragraf 2. precyzuje, że takiej samej karze podlega też zleceniodawca takiego przestępstwa.



Ile takich spraw trafiło od 2020 roku do polskich sądów i jakie były najczęściej zapadające wyroki?



Cofanie licznika - jaka kara. Ile osób trafiło do więzienia



Jak poinformowała Interię Milena Domachowska z Ministerstwa Sprawiedliwości, w roku 2020 na podstawie art. 306a kk skazano w pierwszej instancji 16 osób.



3 osoby kazano na karę pozbawienia wolności,



13 osób skazano na karę grzywny samoistnej.



Wszystkie z orzeczonych w 2020 roku kar pozbawienia wolności podlegały warunkowemu zawieszeniu.



Inaczej było już w roku 2021. W sprawach z art. 306a kk w pierwszej instancji skazano aż 58 osób. Średnio daje to jeden wyrok skazujący w tygodniu.

14 osób skazano na karę pozbawienia wolności,

3 osoby skazano na karę ograniczenia wolności,

wobec 41 osób zastosowano karę grzywny samoistnej.



Chociaż mowa o wyrokach sądów pierwszej instancji warto dodać, że tylko w 12 przypadkach dotyczących kary pozbawienia wolności sąd zdecydował się na jej warunkowe zawieszenie. Oznacza to, że dwie osoby trafiły lub - jeśli sprawy skierowane zostały do kolejnej instancji - najprawdopodobniej trafią do zakładów karnych, o ile oczywiście sądy podtrzymają wyroki orzeczone w pierwszej instancji.



Cofanie liczników. Co to jest grzywna samoistna?

Najczęściej orzekaną karą za przestępstwo z art. 306a kk była grzywna samoistna - informuje Interię Milena Domachowska z resortu sprawiedliwości.

Nie dysponujemy danymi na temat liczby spraw toczących się na podstawie art. 306a kk - dodaje.

Grzywna samoistna orzekana jest bez innych kar (np. ograniczenia wolności) i oznacza, że - po jej opłaceniu - postępowanie dobiega końca. Wysokość orzekanej grzywny waha się najczęściej w granicach od 800 do 6000 zł.



"Nie dysponujemy danymi na temat liczby spraw aktualnie toczących się na podstawie art. 306a kk." - dodaje Domachowska.



Za cofanie liczników skazywani są nie tylko handlarze

Przypominamy, że przed sąd trafić można nie tylko w wyniku doniesienia o popełnieniu przestępstwa złożonego przez pokrzywdzonego nabywcę pojazdu. Od 1 stycznia 2020 roku stan drogomierza sprawdzany jest również przy okazji każdej kontroli drogowej.



W przypadku wykrycia nieprawidłowości policjant sporządza notatkę urzędową opisującą okoliczności ujawnienia niezgodności w przebiegu pojazdu. W przypadku sporządzenia protokołu kontroli technicznej pojazdu jest on podpisywany również przez kierującego - tłumaczy w rozmowie z Interią podkom. Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji.

Wykrycie niezgodności przebiegu pojazdu w trakcie kontroli jest równoznaczne z ujawnieniem okoliczności wskazujących na uzasadnione podejrzenie popełnienia jednego z przestępstw określonych w art. 306a KK.

Dalsze czynności prowadzone są przez policjantów z wydziałów kryminalnych uprawnionych do prowadzenia postępowań karnych. Ich zadaniem jest ustalenie, w jakich okolicznościach doszło do ingerencji we wskazania licznika (czy np. nie jest to wynik usterki technicznej) i - jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa - przekazanie sprawy do prokuratury.