W skrócie Zdjęcie brudnej limuzyny prezydenta Karola Nawrockiego w Rydze wywołało burzę w mediach społecznościowych.

Polska ambasada nie odpowiadała za stan limuzyny – pojazd został zapewniony przez stronę łotewską zgodnie z praktyką dyplomatyczną.

Przyczyną brudu były warunki pogodowe oraz infrastruktura lotniska, a nie zaniedbania ze strony polskiej.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Zdjęcia szybko zaczęły żyć własnym życiem, a w sieci pojawiły się zarzuty pod adresem polskiej dyplomacji i organizacji wizyty. Tymczasem analiza faktów pokazuje, że sytuacja była efektem standardowych procedur obowiązujących podczas wizyt zagranicznych oraz warunków, na które strona polska nie miała wpływu.

Kto odpowiada za samochód podczas wizyty zagranicznej?

Wbrew narracjom krążącym w sieci, polska ambasada w Rydze nie odpowiadała za podstawienie limuzyny. Zgodnie z obowiązującą praktyką dyplomatyczną, transport i zabezpieczenie logistyczne głowy państwa zapewnia strona goszcząca. Dotyczy to również samochodów wykorzystywanych do przejazdów z lotniska.

Oznacza to, że BMW widoczne na zdjęciach było elementem infrastruktury ochronnej zapewnionej przez stronę łotewską, a nie pojazdem pozostającym w dyspozycji polskiej placówki dyplomatycznej czy Kancelarii Prezydenta RP.

MSZ: padał deszcz, a na lotnisku nie ma myjni

Do sprawy odniósł się publicznie rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wskazał on, że w dniu przylotu w Rydze utrzymywały się intensywne opady deszczu, a zdjęcie wykonano w warunkach sprzyjających szybkiemu zabrudzeniu auta. Dodatkowo zaznaczono, że na lotnisku w Rydze nie funkcjonuje myjnia samochodowa, co uniemożliwiało doprowadzenie pojazdu do idealnego stanu tuż przed przyjazdem delegacji.

Rozwiń

Wyjaśnienie to zamyka kwestię odpowiedzialności po stronie polskiej dyplomacji, ale jednocześnie rodzi pytanie o realia obsługi pojazdów VIP na terenie lotniska.

Z punktu widzenia protokołu dyplomatycznego samochód przeznaczony do przewozu głowy państwa powinien być przygotowany w sposób estetyczny i nienaganny wizualnie, ponieważ jest elementem oficjalnej oprawy wizyty.

Jednocześnie protokół nie ma charakteru sztywnego regulaminu i w praktyce ustępuje wymogom bezpieczeństwa oraz realiom operacyjnym, takim jak warunki pogodowe czy infrastruktura lotniska.

Dlaczego auta na płycie lotniska brudzą się wyjątkowo szybko?

Istotnym, a często pomijanym elementem tej sytuacji jest specyfika nawierzchni na płycie lotniska. Asfalt i beton stosowane w takich miejscach są projektowane przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa - muszą zapewniać maksymalną przyczepność w każdych warunkach, także podczas intensywnych opadów. Osiąga się to poprzez wysoką chropowatość nawierzchni, która skutecznie "trzyma" koła, ale jednocześnie powoduje znacznie większe rozchlapywanie wody i zanieczyszczeń niż na typowych drogach publicznych.

W praktyce oznacza to, że nawet świeżo umyty samochód, który przejedzie kilkaset metrów po mokrej płycie lotniska, bardzo szybko pokrywa się brudną zawiesiną wody, pyłu i osadów technicznych. Na płycie znajdują się m.in. drobiny gumy z opon samolotów, kurz oraz ślady paliw i płynów eksploatacyjnych. W połączeniu z deszczem tworzą one warstwę, która wyjątkowo łatwo osadza się na dolnych partiach karoserii. To efekt uboczny rygorystycznych norm bezpieczeństwa, a nie zaniedbania obsługi.

Wpadka wizerunkowa, ale nie protokolarna

Choć zdjęcia zabrudzonej limuzyny bez wątpienia wyglądają niekorzystnie wizerunkowo, nie ma przesłanek, by mówić o złamaniu protokołu dyplomatycznego lub zaniedbaniach po stronie polskiej. Samochód spełniał wymogi bezpieczeństwa, a jego wygląd był konsekwencją warunków pogodowych i infrastrukturalnych.

Sprawa z Rygi pokazuje raczej, jak łatwo pojedynczy obraz - wyrwany z kontekstu - może stać się paliwem dla internetowej sensacji.

Stary Passat czy nowe chińczyki? Zaskakujące wyniki testu INTERIA.PL