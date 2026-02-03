W skrócie Sprzedaż i produkcja samochodów BYD spadły w styczniu, a firma notowała piąty miesiąc z rzędu spadków rok do roku.

BYD odnotował istotny spadek sprzedaży hybryd typu plug-in, jednocześnie wprowadzając ulepszone wersje tych modeli.

Koncern koncentruje się na ekspansji zagranicznej i inwestycjach poza Chinami, aby złagodzić presję rynkową, ale perspektywy dla branży pozostają niepewne.

Spadek sprzedaży i produkcji pogłębia negatywny trend

Agencja Reuters donosi, że w styczniu globalna sprzedaż pojazdów BYD spadła o 30 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku i wyniosła 210 051 sztuk. Był to jednocześnie piąty z rzędu miesiąc spadków, co zdaniem analityków podkreśla skalę osłabienia popytu na ofertę producenta. Jednocześnie wolumen eksportu nowych pojazdów energetycznych osiągnął poziom 100 482 egzemplarzy.

Równolegle pogorszyły się dane produkcyjne. Produkcja samochodów BYD zmniejszyła się w styczniu o 29,1 proc. rok do roku, przedłużając serię spadków rozpoczętą w lipcu ubiegłego roku. Odczyty te pokazują, że firma nie tylko sprzedaje mniej, ale także dostosowuje moce wytwórcze do słabszych warunków rynkowych.

Firma chce zwiększyć atrakcyjność hybryd typu plug-in

Szczególnie widoczne spadki dotyczą segmentu hybryd typu plug-in, który odpowiadał za ponad połowę całkowitej sprzedaży BYD. W styczniu sprzedaż tych modeli obniżyła się o 28,5 proc., kontynuując trend spadkowy obserwowany już w 2025 roku, kiedy zanotowano zniżkę na poziomie 7,9 proc.

W odpowiedzi na słabsze wyniki firma wprowadziła w ostatnich tygodniach ulepszone wersje kilku modeli hybrydowych plug-in, wyposażone w akumulatory o większym zasięgu. Działania te mają zwiększyć atrakcyjność niedrogich modeli, które od lat stanowią fundament oferty BYD.

Eksport i inwestycje zagraniczne kluczowe dla strategii BYD

BYD coraz mocniej koncentruje się na rynkach zagranicznych, traktując ekspansję poza Chinami jako sposób na złagodzenie presji na rynku krajowym. W styczniu koncern zapowiedział, że w 2026 roku planuje sprzedać poza Chinami 1,3 mln pojazdów. Oznaczałoby to wzrost o 24 proc. w porównaniu z 2025 rokiem, choć jednocześnie jest to wynik wyraźnie niższy od wcześniej zapowiadanego w listopadzie celu na poziomie 1,6 mln egzemplarzy.

Wzmocnieniu obecności międzynarodowej mają służyć m.in. nowe inwestycje produkcyjne. Oczekuje się, że jeszcze w tym roku ruszy fabryka samochodów elektrycznych na Węgrzech, uzupełniając moce produkcyjne w Brazylii i Tajlandii. BYD planuje również zakłady montażowe w Indonezji i Turcji.

BYD wyprzedził Teslę ale perspektywy pozostają trudne

Silny wzrost sprzedaży zagranicznej w 2025 roku, sięgający 150,7 proc., pozwolił BYD wyprzedzić Teslę i zostać największym dostawcą pojazdów elektrycznych na świecie. Pomogło to złagodzić presję na rynku krajowym, gdzie konkurencja ze strony takich firm jak Geely czy Leapmotor jest szczególnie intensywna, zwłaszcza w segmencie budżetowym.

Mimo tego, BYD tylko w niewielkim stopniu zdołał wypełnić globalny plan sprzedażowy, który zakładał sprzedaż 4,6 mln pojazdów. Firma nie przedstawiła jeszcze oficjalnych założeń na 2026 rok, a perspektywy dla chińskiej branży motoryzacyjnej pozostają niepewne. Oczekuje się, że sprzedaż na rynku krajowym utknie w stagnacji, głównie z powodu stopniowego ograniczania rządowych dopłat do tańszych samochodów. Taka polityka może szczególnie mocno uderzyć w producentów nastawionych na masowego odbiorcę.

