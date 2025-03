Chciał wysadzić stację benzynową. Pomylił zapalniczkę z zapałkami

We Włodawie zatrzymano starszego mężczyznę, który usiłował podpalić jedną z lokalnych stacji benzynowych. 78-latek tłumaczył policjantom, że "chciał wywołać katastrofę". Mężczyzna – decyzją prokuratora – na trzy miesiące trafił do aresztu. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.