Spis treści: 01 Bolt zwalnia 1/4 kierowców. Na kurs poczekamy dłużej

02 Uber znalazł lukę w przepisach. Nowe prawo dziurawe?

03 Uber i Bolt pod okiem służb. Policja zapowiada kontrole

Obecnie, by świadczyć takie usługi, kierowca musi legitymować się polskim prawem jazdy, a o taki dokument starać się można dopiero po upływie 185 dni przebywania na terytorium naszego kraju. Teoretycznie daje to więc możliwość pewnej selekcji i utrudnia drogę za kierownicę osobom, które popadną w tym czasie w konflikt z prawem.

Posiadanie polskiego prawa jazdy w istotny sposób podnosi też bezpieczeństwo samego przewozu. Kierowców z polskim dokumentem obowiązuje np. stosowany w naszym kraju system punktów karnych. Prawo jazdy wydane w Polsce znajdują się też w policyjnych bazach danych. Dzięki czemu, w razie kontroli, policjanci mają pewność, że kierowca legitymuje się autentycznym dokumentem

Bolt zwalnia 1/4 kierowców. Na kurs poczekamy dłużej

Do nowych przepisów zastosował się m.in. Bolt czy Free Now. Jak informował Dziennik.pl, w nocy z niedzieli na poniedziałek z floty Bolta zniknęła prawie 1/4 dotychczasowych partnerów. W przypadku Free Now flota obsługiwanych przez aplikację pojazdów z dnia na dzień zmaleć miała o 15 proc.

W obu przypadkach mówić można o prawdziwym tąpnięciu, a przedstawicie każdej z firm nie ukrywają, że - w toku kolejnych weryfikacji - niedobór kierowców będzie się jeszcze powiększał. Efektem jest m.in. zauważalny wzrost czasu oczekiwania na przewóz. Klienci, przynajmniej w najbliższych kilku tygodniach, muszą wykazać się większymi pokładami cierpliwości

Uber znalazł lukę w przepisach. Nowe prawo dziurawe?

Nie wszyscy operatorzy przewozów na aplikację zastosowali się do obowiązujących od 17 czerwca przepisów. Jak informuje Money.pl, wyjątkiem jest Uber. Jego przedstawiciele twierdzą, że znaleźli lukę w nowym prawie i na mocy nowych przepisów z dniem 17 czerwca "Uber uniemożliwił wszystkim nowym kierowcom nieposiadającym polskiego prawa jazdy dołączanie do platformy". Oznacza to, że posiadacze zagranicznego prawa jazdy nie mogą już dołączyć do platformy, ale firma nie cofnęła uprawnień swoim dotychczasowym partnerom, którzy nie posiadają polskiego dokumentu.

Przeprowadziliśmy konsultacje prawne ukierunkowane na pełne zrozumienie naszych obowiązków w tym zakresie. Działania te potwierdziły nasze zrozumienie wspomnianych przepisów czytamy w oświadczeniu przedstawicieli Ubera przesłanym Money.pl

Uber i Bolt pod okiem służb. Policja zapowiada kontrole

Przeciwnego zdania są przedstawiciele Komendy Głównej Policji, którzy ostrzegają kierowców i zapowiadają wzmożone kontrole kierowców dokonujących przewozu na aplikację.



W przypadku braku polskiego prawa jazdy policjant nałoży mandat na kierowcę w wysokości 2 tys. zł wyjaśnia podkom. Wioletta Szubska z Wydziału Prasowo-Informacyjnego KGP.