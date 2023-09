Ceny paliw na Orlenie. Były prezes Lotosu: za to powinna być kara

Ceny paliw w Polsce. Co się dzieje na stajcach?

Słabnie polski złoty, ropa naftowa drożeje, a paliwo na stacjach... jest coraz tańsze? Polscy kierowcy na pewno zauważyli, że na stacjach jest coraz taniej i niewątpliwie się z tego cieszą. Według spekulacji portalu e-petrol.pl, w najbliższych dniach za litr benzyny Pb95 zapłacimy w kraju od 5,89 do 6,01 zł. Za lepsze Pb98 od 6,53 do 6,71 zł. Z kolei cena oleju napędowego (ON) waha się od 5,87 do 5,99 zł. Spadają również ceny gazu - za litr LPG płacimy od 2,73 do 2,83 zł.

Na świecie paliwo drożeje, a w Polsce płacimy coraz mniej

Na rynkach światowych cena ropy naftowej w ostatnim czasie wzrasta, zaś ceny na polskich stacjach spadają. Na chwilę obecną mamy w Polsce rekordowo tanie paliwo, w porównaniu do sąsiadujących z nami krajów. Litwini, Czesi czy Słowacy płacą za każdy litr bezołowiowej blisko 1,50 zł więcej. Niemiec natomiast za litr Pb95 płaci niemal 3 zł więcej od Polaka.

Ceny Pb95 w Europie Kraj Cena (Waluta/Litr) Cena (PLN/Litr) Litwa 1,61 7,53 Czechy 39,85 7,60 Słowacja 1,69 7,86 Polska 6,13 6,13 Niemcy 1,92 8,93

Bardzo podobnie wygląda sytuacja z olejem napędowym - tak taniej ropy nie było w Polsce od ponad półtora roku.

Ceny oleju napędowego w Europie Kraj Cena (Waluta/Litr) Cena (PLN/Litr) Litwa 1,59 7,40 Czechy 38,90 7,42 Słowacja 1,65 7,66 Polska 6,05 6,05 Niemcy 1,86 8,63

Zdjęcie Za litr bezołowiowej płacimy 1,50 zł mniej od europejskich sąsiadów / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Tanie paliwo w Polsce. Co pokaże przyszłość?

Gwałtowna obniżka cen na stacjach paliw może sugerować, że w przyszłości ceny ponownie wystrzelą. W rozmowie z Polsat News analityk rynku paliw Urszula Cieślak stwierdziła::

Wydaje mi się że w krótkim czasie te ceny gwałtownie nie wzrosną, natomiast rzeczywiście będziemy płacić więcej. Po pierwsze dlatego, że dziś widzimy gwałtowną redukcję marży rafineryjnej i marży hurtowej na rynku krajowym i to z całą pewnością będzie odbudowane w najbliższych miesiącach. Natomiast skokowego wzrostu cen się nie spodziewamy - w krótkim okresie tygodnia, dwóch, trzech. [...] W najbliższym czasie już nie spodziewamy się, żeby ceny jakoś gwałtownie spadały. Raczej będą stabilizowały się wokół tych poziomów, które widzimy teraz. [...] Myślę, że ze spokojem można patrzeć na tą perspektywę kilku następnych tygodni.

Paliwo w Polsce tanieje. Były prezes Lotosu stawia sprawę jasno

Gwałtowne obniżanie cen paliw - z punktu ekonomicznego - nie ma najmniejszego sensu. Zwłaszcza w sytuacji, gdy waluta jest coraz słabsza. Niemniej, dziś kierowcy się cieszą, ale w przyszłości na pewno się to odbije.

Zdaniem Pawła Olechnowicza, prezesa Lotosu w latach 2002-2016, za takie działania osoby wchodzące w skład zarządu Orlenu powinny otrzymać karę finansową. W rozmowie z portalem money.pl Olechnowicz powiedział, że ostatnie obniżki na polskich stacjach to "czysta polityka" i "kampania wyborcza" oraz zabieg, który nie ma nic wspólnego z zasadami wolnego rynku. Zdaniem prezesa akcjonariusze spółki powinny w tym momencie skierować sprawę do sądu przeciwko władzom firmy, za działania na szkodę całej spółki.