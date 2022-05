Ceny paliw. Benzyna jest najdroższa w historii pomiarów

Spis treści: 01 Ceny paliw na stacjach - benzyna najdroższa w historii

02 Ceny paliw w Polsce - ile dziś kosztuje benzyna, diesel i gaz

03 Gdzie jest najtańsze paliwo w Polsce

04 Gdzie jest najdroższe paliwo w Polsce

Ceny paliw na stacjach - benzyna najdroższa w historii

Wysokie koszty tankowania uderzają w kierowców, co w tym tygodniu jest szczególnie widoczne w przypadku benzyny Pb95, która ustanowiła właśnie nowy historyczny rekord cenowy - czytamy w najnowszym raporcie dotyczącym cen paliw przygotowanym przez e-petrol.

W ciągu minionych kilku dniu najbardziej podrożała benzyna 95-oktanowa, której ceny znacząco rosły również w sprzedaży hurtowej. Średnia ogólnopolska detaliczna cena tego paliwa wzrosła aż o 22 grosze i wynosi aktualnie 6,87 zł/l, co oznacza, że jest najwyższa w historii dotychczasowych notowań realizowanych od kilkunastu lat przez e-petrol.pl.

Olej napędowy w ciągu tygodnia podrożał o 21 groszy, aktualnie tanieje i jego cena - 7,39 zł/l - jest niższa w porównaniu do sytuacji z pierwszych dni maja o 3 grosze. Pewnym zaskoczeniem jest natomiast średnia cena LPG, która pomimo faktu, iż paliwo to gwałtownie drożało ostatnio w hurcie i w dostawach do stacji, utrzymała się na poziomie sprzed tygodnia i wynosi 3,69 zł/l.

Ceny paliw w Polsce - ile dziś kosztuje benzyna, diesel i gaz

Zgodnie z najnowszymi danymi e-petrol, pochodzącymi z 11 maja 2022 r., ceny paliw prezentują się dziś następująco:

cena benzyny Pb 98 - 7,18,

cena benzyny Pb 95 - 6,87,

cena diesla ON - 7,39,

cena gazu LPG - 3,69.

Gdzie jest najtańsze paliwo w Polsce

Dziś benzynę 95-oktanową w najbardziej atrakcyjnych cenach tankują kierowcy w województwie śląskim, gdzie za jej litr płaci się przeciętnie 6,79 zł. Olej napędowy z ceną 7,35 zł/l jest najtańszy w województwie świętokrzyskim, a autogaz na Lubelszczyźnie - tam jego litr kosztuje 3,55 zł.

Gdzie jest najdroższe paliwo w Polsce

Według danych zgromadzonych i przeanalizowanych przez ekspertów z e-petrol, na przeciwległym biegunie cenowym znajduje się natomiast Podlasie i województwo zachodniopomorskie, w których najdroższa jest Pb95 - jej litr oferowany jest na stacjach po 6,90 zł. W Małopolsce e-petrol.pl zarejestrował najwyższe ceny diesla - za jego litr płaci się tam średnio 7,50 zł. Na Pomorzu zaś najwięcej kosztuje tankowanie autogazu - 3,73 zł/l.



