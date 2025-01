Z danych niemieckiego automobilklubu ADAC wynika, że ceny paliw są obecnie najwyższe od miesięcy. Obecnie za paliwo Super E10 (95-okatnowa benzyna z 10-procentową zawartością etanolu) niemieccy kierowcy muszą zapłacić co najmniej 1,731 euro (ok. 7,38 zł) za litr. Tydzień do tygodnia paliwo zanotowało wzrost o 3,5 centa. Cena oleju również jest na wysokim poziomie. W ciągu tygodnia litr podrożał o 3,3 centa i w efekcie kosztuje obecnie 1,663 euro (ok. 7,09 zł).

ADAC zwraca uwagę, że wyższe ceny paliw w Niemczech wynikają z dwóch powodów. Pierwszą jest podwyżka rządowego podatku od emisji dwutlenku węgla. 1 stycznia opłata wzrosła z 45 euro (ok. 192 zł) do 55 euro (ok. 235 zł) za tonę. Od 2021 roku firmy zajmujące się handlem olejem opałowym, gazem ziemnym, benzyną i olejem napędowym muszą płacić za emisję CO2. Jest to rozwiązanie, które ma na celu stopniowe zwiększanie cen paliw kopalnych, by zmusić do ograniczenia ich zużycia. Opłata jest regularnie podnoszona i tak w 2024 roku z 40 euro zwiększono ją do 45 euro. Wyższe opłaty przekładają się na wyższe ceny na stacjach.