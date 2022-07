Bugatti Chiron jechał 184 km/h po autostradzie. Policja bezlitosna

Maciej Olesiuk Wiadomości

Dołącz do nas:

We francuskim departamencie (w uproszczeniu - odpowiednik naszego powiatu) Eure-et-Loir policja zatrzymała do kontroli kierowcę, który po autostradzie A11 z ograniczeniem do 130 km/h, jechał 184 km/h. Nie był to jednak byle jaki samochód, a Bugatti Chiron Super Sport 300+.

Zdjęcie Kierowca Bugatti stracił uprawnienia i otrzymał wysoki mandat. / Gendarmerie d'Eure-et-Loir/Facebook / Policja