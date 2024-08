Spis treści: 01 Opłaty drogowe dla ciężarówek na nowych odcinkach. Od kiedy?

02 Nowe płatne drogi dla ciężarówek. Branża apeluje do ministra

03 Wiceminister o nowych płatnych drogach: "To nie jest nasz wymysł"

Opłaty drogowe dla ciężarówek na nowych odcinkach. Od kiedy?

Projekt rozporządzenia opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury zakłada wydłużenie listy dróg objętych elektronicznym systemem poboru opłat. Kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony musieliby wówczas płacić na trasach oddanych do użytku po 2017 roku. Pojawić się na niej mają odcinki autostrad i dróg ekspresowych oddane do użytku po 2017 roku. Rozporządzenie ma wejść w życie w listopadzie i obejmie 1,6 tys. km tras szybkiego ruchu, w tym:

autostrada A1 na odcinku węzeł Piotrków Trybunalskich Południe - węzeł Pyrzowice;

autostrada A2 na odcinku węzeł Lubelska - Choszczówka Dębska (skrzyżowanie z drogą gminną nr 220207W);

droga ekspresowa S1 na odcinku Milówka (połączenie z drogą krajową nr 1) - Zwardoń

droga ekspresowa S2 na odcinku węzeł Puławska - węzeł Lubelska;

droga ekspresowa S3 na odcinkach:

węzeł Parłówko - węzeł Miękowo,

węzeł Skwierzyna Południe - węzeł Międzyrzecz Południe,

węzeł Nowa Sól Zachód - węzeł Bolków;

droga ekspresowa S5 na odcinkach:

węzeł Bydgoszcz Północ - węzeł Gniezno Południe,

węzeł Poznań Zachód - węzeł Rydzyna,

węzeł Korzeńsko - węzeł Wrocław Północ;

droga ekspresowa S6 na odcinkach:

węzeł Goleniów Północ - węzeł Nowogard Zachód,

węzeł Nowogard Wschód - węzeł Koszalin Wschód,

węzeł Bożepole Wielkie - węzeł Gdynia Wielki Kack;

droga ekspresowa S7 na odcinkach:

węzeł Żuławy Zachód - węzeł Elbląg Zachód,

węzeł Miłomłyn Południe - węzeł Olsztynek Zachód,

węzeł Rączki - węzeł Płońsk Północ,

węzeł Tarczyn Południe - węzeł Głuchów,

węzeł Radom Północ - węzeł Skarżysko-Kamienna Południe,

węzeł Kielce Południe - węzeł Jędrzejów Północ,

węzeł Jędrzejów Wschód - węzeł Wodzisław,

węzeł Kraków Nowa Huta - węzeł Kraków Przewóz,

Lubień (dawne połączenie z drogą krajową nr 7) - węzeł Zabornia;

droga ekspresowa S8 na odcinkach:

węzeł Radziejowice - węzeł Paszków,

węzeł Marki - węzeł Radzymin Południe,

węzeł Wyszków Północ - węzeł Brok,

węzeł Podborze - węzeł Zambrów Zachód,

węzeł Mężenin - węzeł Jeżewo.

droga ekspresowa S10 na odcinku węzeł Wałcz Zachód - węzeł Witankowo;

droga ekspresowa S11 na odcinkach:

Szczecinek (połączenie z drogą krajową nr 11) - Omulna (połączenie z drogą krajową nr 11),

węzeł Mieszków - węzeł Jarocin,

węzeł Ostrów Wielkopolski Północ - Strugi (połączenie z drogą krajową nr 11),

Krążkowy (połączenie z drogą krajową nr 11) - węzeł Baranów;

droga ekspresowa S12 na odcinku węzeł Puławy Zachód - węzeł Kurów Zachód;

droga ekspresowa S16 na odcinku węzeł Olsztyn Południe - węzeł Olsztyn Wschód;

droga ekspresowa S17 na odcinkach:

węzeł Lubelska - Michałówka (dawne skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1319W),

węzeł Garwolin Południe - węzeł Kurów Zachód;

droga ekspresowa S19 na odcinkach:

węzeł Lublin Węglin - Stobierna (dawne połączenie z drogą krajową nr 19),

węzeł Świlcza - węzeł Rzeszów Południe;

droga ekspresowa S51 na odcinku węzeł Olsztynek Zachód - węzeł Olsztyn Południe;

droga ekspresowa S61 na odcinkach:

węzeł Śniadowo - węzeł Łomża Południe,

węzeł Kolno - węzeł Ełk Południe,

węzeł Kalinowo - węzeł Raczki,

węzeł Suwałki Południe - węzeł Suwałki Północ;

Nowe płatne drogi dla ciężarówek. Branża apeluje do ministra

Rozszerzaniu sieci dróg objętych opłatami, przynajmniej teraz, przeciwna jest branża transportowa. Związek Transport i Logistyka Polska napisał w oświadczeniu, że zwrócił się do szefa resortu infrastruktury, Dariusza Klimczaka o przesunięcie wejścia w życie rozporządzenia "o co najmniej 12 miesięcy". Wskazano, że zgodnie z projektem ministerstwa sieć płatnych dróg miałaby wzrosnąć aż o 44 proc. w porównaniu ze stanem obecnym.

W oświadczeniu zaznaczono również, że wejście w życie rozporządzenia w planowanym terminie, czyli w listopadzie, "pogorszy fatalną sytuację przewoźników". Zdaniem przedstawicieli związku wzrost kosztów transportu wynikający z wprowadzonych opłat "stanowić będzie dodatkowy impuls inflacyjny, przekładając się także na wyższe koszty polskiej gospodarki narodowej, na obniżenie jej konkurencyjności oraz na zmniejszenie realnego popytu na rynku wewnętrzny". Zdaniem prezesa związku, Macieja Wrońskiego, jeśli ministerstwo infrastruktury chce wesprzeć branżę, powinien zrezygnować z planów rozszerzenia sieci dróg z opłatami m.in. do momentu zmniejszenia tempa wzrostu inflacji w Polsce.

Wiceminister o nowych płatnych drogach: "To nie jest nasz wymysł"

Ewentualne nadzieje branży transportowej na wycofanie resortu z projektu rozwiał wiceminister infrastruktury, Piotr Malepszak. "Ta tegoroczna podwyżka jest nieunikniona, to jest 1600 km dróg, które zostaną objęte opłatami dla ruchu ciężarowego" - stwierdził. Wskazał on, że transport po drogach publicznych w Europie jest płatny. "U nas płatnych dla ruchu ciężarowego jest niecałe 3700 km dróg, a mamy 420 tys. dróg publicznych. Generalnie chodzi o to, by w podejściu do płatnych dróg równoważyć trochę konkurencyjność między gałęziami, szczególnie z transportem kolejowym, w którym każdy kilometr jest płatny" - stwierdził Malepszak.

Wskazał również, że polityka Komisji Europejskiej zakłada wzmacnianie transportu kolejowego. "To nie jest nasz wymysł" - skwitował rozszerzenie sieci płatnych dróg wiceminister i przywołał przykład Niemiec, które w lipcu wprowadziły opłaty dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony na odcinkach o łącznej długości ponad 50 tys. km. Listopadowe wydłużenie listy dróg objętych opłatami prawdopodobnie nie będzie ostatnie. Stwierdził, że "są kolejne założenia" zgodnie z którymi wszystkie drogi ekspresowe i autostrady mają być płatne.