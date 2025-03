Zastosowanie 12 precyzyjnych laserów w drukarce 3D pozwala na tworzenie skomplikowanych kształtów z metalicznego proszku. Nowa technologia jest do pięciu razy szybsza od tradycyjnych metod produkcji. Dodatkowo, druk 3D zmniejsza odpady materiałowe, ponieważ produkcja odbywa się warstwa po warstwie, a nadmiar materiału jest minimalizowany. To oznacza mniejsze zużycie surowców i bardziej efektywne wykorzystanie materiałów.

Wykorzystanie technologii druku 3D pozwala na produkcję części na żądanie, co zwiększa elastyczność produkcji. Bosch może reagować na zmieniające się potrzeby rynku, zmieniając wielkość produkcji bez konieczności tworzenia nowych narzędzi czy form. Takie podejście skraca czas realizacji zamówień i pozwala na szybsze wprowadzanie nowych produktów na rynek.

Inwestycja w druk 3D to dla Boscha sposób na skrócenie cyklu produkcyjnego, oszczędność materiałów i elastyczność w dostosowywaniu produkcji do potrzeb rynku. Zwiększenie wydajności przy zachowaniu wysokiej precyzji produkcji pozwala firmie na lepszą konkurencyjność na rynku motoryzacyjnym. Nowa technologia ma także potencjał do zastosowania w innych branżach, jak energetyka czy lotnictwo.