W skrócie BMW ogłosiło kampanię serwisową dla około 575 tys. samochodów z powodu możliwego ryzyka zwarcia i pożaru wynikającego z zużycia elementu w rozruszniku.

Akcja obejmuje modele wyprodukowane od połowy 2020 do połowy 2022 roku, w tym serie 2 Coupe, 3 Sedan, 4 Coupe, SUV-y z serii X oraz Z4.

Właściciele aut powinni sprawdzić numer VIN i w razie objęcia kampanią udać się do autoryzowanego serwisu na bezpłatną wymianę wadliwej części.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

BMW wzywa do serwisów 575 tys. samochodów

Według producenta defekt objawia się najpierw typowymi symptomami - trudnościami z uruchamianiem silnika lub całkowitą niemożnością jego startu. Z uwagi na skomplikowaną konstrukcje mechanizmu, w wyjątkowych okolicznościach zużyta część może doprowadzić do zwarcia, co skutkuje wzrostem temperatury i może stanowić zagrożenie pożarem w trakcie jazdy. Jak podkreśla BMW - tego typu przypadki są rzadkie, ale producent zdecydował się na prewencyjne działanie.

Firma wskazuje, że usterka dotyczy jednostki odpowiedzialnej za sterowanie rozrusznikiem, a problemy wynikają z naturalnego tarcia wewnętrznych części elektromagnetycznych po długim okresie intensywnego użytkowania. Samochody z wadliwym komponentem mogą więc nie tylko gorzej się uruchamiać, ale potencjalnie stać się zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

Które modele BMW są objęte akcją przywoławczą?

Akcja serwisowa obejmuje szeroki przekrój modeli BMW wyprodukowanych w okresie od połowy 2020 do połowy 2022 roku. Na liście znajdują się popularne serie, w tym 2 Coupe, 3 Sedan, 3 Touring , 4 Coupe i 4 Cabrio, a także większe limuzyny i SUV-y z serii X. Wśród nich znajduje się także sportowy model Z4, którego technicznie bliźniaczym odpowiednikiem jest Toyota Supra, co oznacza, że niektóre egzemplarze tej ostatniej również mogą podlegać kampanii.

BMW potwierdziło, że w niektórych przypadkach akcja obejmuje również pojazdy, które miały już wymienione rozruszniki podczas wcześniejszych napraw - jeśli instalowano w nich wadliwe części. Dzięki temu zakres programu jest szerszy i obejmuje nie tylko pojazdy z pierwotną jednostką rozruchową.

Posiadasz BMW z tego rocznika? Oto, co powinieneś zrobić

Firma radzi, aby właściciele sprawdzili numer VIN swojego auta za pomocą oficjalnej wyszukiwarki akcji serwisowych - narzędzie to dostępne będzie w poszczególnych krajach u lokalnych importerów lub na stronach urzędów ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeśli numer zostanie objęty kampanią, konieczna będzie wizyta w autoryzowanym serwisie.

BMW podkreśla, że naprawa jest bezpłatna, a jej zakres obejmuje przede wszystkim wymianę wadliwego rozrusznika. W niektórych przypadkach może być też konieczna wymiana akumulatora. Wszystko po to, by wyeliminować ryzyko poważniejszych usterek.

Do czasu wykonania naprawy producent zaleca unikanie pozostawiania samochodu z włączonym silnikiem bez nadzoru, zwłaszcza po użyciu funkcji zdalnego startu, oraz ostrożność w razie zauważenia nietypowych zapachów czy oznak dymu.

Nowa Toyota RAV4 deklasuje spalaniem. Nawet 4,9 l/100 km INTERIA.PL