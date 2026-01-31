To nie jest reklama nowego modelu. To publiczna demonstracja siły - i jasny sygnał, że BMW chce dziś przejąć rolę marki, która definiuje przyszłość samochodu.

BMW kontra Mercedes - co naprawdę oznacza urodzinowy post BMW

BMW opublikowało serię grafik dokładnie w dniu, w którym Mercedes-Benz obchodzi rocznicę opatentowania przez Karla Benza pierwszego samochodu w historii w 1886 roku. To data, którą marka z trójramienną gwiazdą od lat traktuje jako swoje symboliczne urodziny. I właśnie w ten moment BMW uderzyło swoją komunikacją.

Na grafikach pojawia się Karl Benz - wynalazca pierwszego automobilu - zestawiony z hasłem: "Luckily Carl Benz invented the automobile. So we could invent driving pleasure", co w wolnym tłumaczeniu znaczy "Świetnie, że Karl Benz wynalazł samochód. Dzięki temu my mogliśmy wynaleźć przyjemność z jazdy." BMW dziękuje za stworzenie samochodu, ale jednocześnie przypisuje sobie to, co najważniejsze: sens jego istnienia.

Dlaczego BMW sięgnęło po Karla Benza w komunikacji marketingowej

Użycie wizerunku Karla Benza nie jest tu neutralnym hołdem. To symboliczne sięgnięcie po fundament tożsamości Mercedesa i wykorzystanie go do budowy własnej narracji.

BMW nie pokazuje logo rywala ani jego samochodów. Pokazuje jego założyciela. W ten sposób mówi wprost: "Tak, to on stworzył samochód. Ale to my dziś mówimy, po co on istnieje".

To jedna z najbardziej wyrafinowanych form marketingowego ataku w świecie marek premium.

Jak jedno zdanie BMW ustawiło Mercedesa w roli marki przeszłości

Kluczowy komunikat BMW nie mówi o technologii, zasięgu czy osiągach. Mówi o znaczeniu samochodu. Mercedes zostaje tu ustawiony jako marka, która stworzyła maszynę. BMW jako ta, która stworzyła związane z nią doświadczenie.

W świecie premium to różnica fundamentalna. Jedno buduje prestiż oparty na historii. Drugie próbuje przejąć emocjonalną przyszłość motoryzacji.

Nowe BMW iX3 jako symbol przyszłości w tej wojnie marek

Na ostatniej z grafik BMW umieszcza nowe iX3 - pierwszy model nowej generacji Neue Klasse. To nie jest przypadkowy wybór. BMW pokazuje w ten sposób, że nie tylko komentuje historię, ale jednocześnie prezentuje własną wizję tego, dokąd zmierza cała branża.

W tej narracji Mercedes pozostaje po stronie przeszłości, a BMW ustawia się jako marka, która prowadzi świat premium w erę elektryczną.

Dlaczego ta kampania BMW jest ważna dla Mercedesa

Większość reklam samochodów opowiada o parametrach. BMW w tym jednym poście podważyło coś znacznie ważniejszego - historyczną pozycję Mercedesa jako marki, która przez dekady próbowała być punktem odniesienia dla całej motoryzacji. To nie jest komunikat "mamy lepszy model". To jest komunikat "to my będziemy mówić światu, czym jest motoryzacja". I właśnie dlatego te z pozoru niewinne urodzinowe życzenia wywołały w branży tak duże poruszenie.

