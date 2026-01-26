Spis treści: Ile samochodów sprzedało BMW w Polsce w 2025 roku? Czy jest popyt na samochody elektryczne BMW? Sprzedaż samochodów Mini w Polsce w 2025 roku Jak sprzedają się motocykle BMW w Polsce? Jakie samochody BMW pokaże w 2026 roku?

Ile samochodów sprzedało BMW w Polsce w 2025 roku?

BMW, jako marka, uplasowało się na pierwszym miejscu w zestawieniu najchętniej kupowanych samochodów segmentu premium w naszym kraju. W 2025 roku zarejestrowano 31 298 pojazdów bawarskiego producenta. Taki wynik zapewnił wzrost o 15,4 proc. względem roku 2024 i dał 23,1 proc. udziału w całym polskim rynku premium.

Mało tego, w efekcie BMW było czwartym najpopularniejszym producentem samochodów osobowych nad Wisłą (po Toyocie, Skodzie i Volkswagenie). Najlepiej sprzedającym się samochodem z gamy było BMW X3 z liczbą 4 990 egzemplarzy.

Najpopularniejszym samochodem BMW w Polsce w 2025 roku było X3. Mirosław Domagała INTERIA.PL

W minionym roku bardzo dobrze radziły sobie na polskim rynku także modele luksusowe. W 2025 r. do klientów trafiło 970 egzemplarzy BMW X7, a na serię 7 zdecydowało się łącznie 655 kupujących (we wszystkich odmianach napędowych). Łącznie 2 151 rejestracji flagowych luksusowych modeli BMW, przekładające się na 8 proc. wzrostu rok do roku.

Z drugiej strony palety BMW wzrost o 12 proc. zanotowały samochody z działu M. Dzięki 4 243 zarejestrowanym egzemplarzom Polska, zdaniem polskich przedstawicieli BMW, uplasowała się pośród kluczowych rynków BMW M na świecie i w europejskiej czołówce.

Najpopularniejszym modelem BMW M High Performance było BMW M3. Sprzedano 551 egzemplarzy tego samochodu. W przypadku aut z palety BMW M Performance na pozycji lidera znalazło się BMW X3 M50. Sprzedano 507 egzemplarzy, a to dało wzrost o 705 proc. rok do roku.

Czy jest popyt na samochody elektryczne BMW?

BMW zwraca również uwagę, że 2025 r. był bardzo udany pod względem sprzedaży samochodów elektrycznych w naszym kraju. Sprzedano 2 999 egzemplarzy zasilanych prądem, dzięki czemu zanotowano wzrost o 142 proc. rok do roku. W tej kategorii prym wiodło BMW iX2. Zarejestrowano 1 245 sztuk, co przełożyło się na wzrost aż o 1 053 proc.

Najlepiej sprzedającym się samochodem elektrycznym BMW w Polsce w 2025 r. było iX2. Zanotowało wzrost o 1 053 proc. materiały prasowe

Sprzedaż samochodów Mini w Polsce w 2025 roku

Dobrze poradziło sobie nie tylko BMW, ale również inne działy bawarskiego koncernu. Spore wzrosty sprzedaży w naszym kraju zanotowało Mini. W 2025 r. do klientów trafiło 3 560 egzemplarzy (wzrost o 44 proc.). Niemal połowę, 1 616 samochodów, stanowiły samochody zasilane prądem. Najpopularniejszym autem w palecie brytyjskiego producenta było Mini Cooper (1 066 sprzedanych egzemplarzy, wzrost o 714 proc. rok do roku).

Mini Cooper był najlepiej sprzedającym się modelem brytyjskiego producenta w Polsce w 2025 roku. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jak sprzedają się motocykle BMW w Polsce?

Z kolei BMW Motorrad, zajmujące się motocyklami, utrzymało pozycję lidera w segmencie powyżej 750 cm sześciennych. W 2025 roku zarejestrowano 3 362 sztuki tych jednośladów (wzrost o 2 proc. rok do roku).

Jakie samochody BMW pokaże w 2026 roku?

Zarówno sama marka BMW, jak i cała grupa, zanotowały bardzo dobry rok, ale Bawarczycy mają ambitne plany także na ten trwający obecnie. Celem wprowadzenia warto przypomnieć, że w 2025 r. producent zaprezentował nowe BMW iX3, czyli pierwszy model stworzony w ramach koncepcji Neue Klasse, tym samym wyznacza on kierunek przyszłości marki.

Nowe BMW iX3 to pierwszy model marki stworzony w ramach koncepcji Neue Klasse. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

W ciągu najbliższych dwóch lat pod szyldem Neue Klasse zadebiutuje 40 nowych lub zaktualizowanych modeli. W 2026 roku w ramach tego klastra technologicznego zaprezentowana zostanie nowa generacja BMW X5, które będzie dostępne, jak zadeklarowano, w pięciu wariantach napędu, a także zmodernizowane BMW serii 7 oraz nowe i3.

