BMW to pierwsza marka w Polsce. Wzrosty nawet o 1 tys. proc.
BMW w Polsce może zaliczyć rok 2025 do udanych. Niemiecka marka uplasowała się na pierwszym miejscu zestawienia najchętniej kupowanych samochodów premium w naszym kraju, notując m.in. spory wzrost sprzedaży modeli elektrycznych.
Spis treści:
- Ile samochodów sprzedało BMW w Polsce w 2025 roku?
- Czy jest popyt na samochody elektryczne BMW?
- Sprzedaż samochodów Mini w Polsce w 2025 roku
- Jak sprzedają się motocykle BMW w Polsce?
- Jakie samochody BMW pokaże w 2026 roku?
Ile samochodów sprzedało BMW w Polsce w 2025 roku?
BMW, jako marka, uplasowało się na pierwszym miejscu w zestawieniu najchętniej kupowanych samochodów segmentu premium w naszym kraju. W 2025 roku zarejestrowano 31 298 pojazdów bawarskiego producenta. Taki wynik zapewnił wzrost o 15,4 proc. względem roku 2024 i dał 23,1 proc. udziału w całym polskim rynku premium.
Mało tego, w efekcie BMW było czwartym najpopularniejszym producentem samochodów osobowych nad Wisłą (po Toyocie, Skodzie i Volkswagenie). Najlepiej sprzedającym się samochodem z gamy było BMW X3 z liczbą 4 990 egzemplarzy.
W minionym roku bardzo dobrze radziły sobie na polskim rynku także modele luksusowe. W 2025 r. do klientów trafiło 970 egzemplarzy BMW X7, a na serię 7 zdecydowało się łącznie 655 kupujących (we wszystkich odmianach napędowych). Łącznie 2 151 rejestracji flagowych luksusowych modeli BMW, przekładające się na 8 proc. wzrostu rok do roku.
Z drugiej strony palety BMW wzrost o 12 proc. zanotowały samochody z działu M. Dzięki 4 243 zarejestrowanym egzemplarzom Polska, zdaniem polskich przedstawicieli BMW, uplasowała się pośród kluczowych rynków BMW M na świecie i w europejskiej czołówce.
Najpopularniejszym modelem BMW M High Performance było BMW M3. Sprzedano 551 egzemplarzy tego samochodu. W przypadku aut z palety BMW M Performance na pozycji lidera znalazło się BMW X3 M50. Sprzedano 507 egzemplarzy, a to dało wzrost o 705 proc. rok do roku.
Czy jest popyt na samochody elektryczne BMW?
BMW zwraca również uwagę, że 2025 r. był bardzo udany pod względem sprzedaży samochodów elektrycznych w naszym kraju. Sprzedano 2 999 egzemplarzy zasilanych prądem, dzięki czemu zanotowano wzrost o 142 proc. rok do roku. W tej kategorii prym wiodło BMW iX2. Zarejestrowano 1 245 sztuk, co przełożyło się na wzrost aż o 1 053 proc.
Sprzedaż samochodów Mini w Polsce w 2025 roku
Dobrze poradziło sobie nie tylko BMW, ale również inne działy bawarskiego koncernu. Spore wzrosty sprzedaży w naszym kraju zanotowało Mini. W 2025 r. do klientów trafiło 3 560 egzemplarzy (wzrost o 44 proc.). Niemal połowę, 1 616 samochodów, stanowiły samochody zasilane prądem. Najpopularniejszym autem w palecie brytyjskiego producenta było Mini Cooper (1 066 sprzedanych egzemplarzy, wzrost o 714 proc. rok do roku).
Jak sprzedają się motocykle BMW w Polsce?
Z kolei BMW Motorrad, zajmujące się motocyklami, utrzymało pozycję lidera w segmencie powyżej 750 cm sześciennych. W 2025 roku zarejestrowano 3 362 sztuki tych jednośladów (wzrost o 2 proc. rok do roku).
Jakie samochody BMW pokaże w 2026 roku?
Zarówno sama marka BMW, jak i cała grupa, zanotowały bardzo dobry rok, ale Bawarczycy mają ambitne plany także na ten trwający obecnie. Celem wprowadzenia warto przypomnieć, że w 2025 r. producent zaprezentował nowe BMW iX3, czyli pierwszy model stworzony w ramach koncepcji Neue Klasse, tym samym wyznacza on kierunek przyszłości marki.
W ciągu najbliższych dwóch lat pod szyldem Neue Klasse zadebiutuje 40 nowych lub zaktualizowanych modeli. W 2026 roku w ramach tego klastra technologicznego zaprezentowana zostanie nowa generacja BMW X5, które będzie dostępne, jak zadeklarowano, w pięciu wariantach napędu, a także zmodernizowane BMW serii 7 oraz nowe i3.