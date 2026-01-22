W 2025 roku Europa pokochała jeden model. Wystarczy 61 300 zł

Maciej Olesiuk

Wstępne dane sprzedażowe z krajów Europy wskazują, że w 2025 roku to niedroga Dacia była najchętniej kupowanym samochodem na Starym Kontynencie. Tym samym wszystko wskazuje na to, że modelowi rumuńskiej marki uda się obronić tytuł króla europejskiej sprzedaży z 2024 r. W ostatnim miesiącu musiała jednak uznać wyższość aż dwóch konkurentów.

Przedni reflektor samochodu wraz z fragmentem grilla oraz światłem przeciwmgielnym na tle białego lakieru.
Najpopularniejszy samochód w Europie w 2025 r. obronił tytuł z 2024 r.Maciej OlesiukINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Jakie było najpopularniejsze auto w 2025 roku w Europie?
  2. Ile kosztuje Dacia Sandero?
  3. Jaki był najpopularniejszy samochód w Europie w grudniu 2025 roku?
  4. Czy Tesla Model Y była popularnym autem w całym 2025 roku?

Jakie było najpopularniejsze auto w 2025 roku w Europie?

Wstępne szacunki firmy Dataforce (obejmują 98 proc. sprzedaży w Unii Europejskiej, na rynkach EFTA oraz w Wielkiej Brytanii) wskazują, że w całym 2025 roku najpopularniejszym nowym samochodem na Starym Kontynencie była Dacia Sandero. W ciągu 12 miesięcy 2025 roku rumuńskiej marce udało się sprzedać 243 676 sztuk, o 9,8 proc. mniej niż w 2024 r. To oznacza, że niedroga Dacia jest najchętniej kupowanym autem w Europie juz drugi rok z rzędu. Odebrała ten tytuł Tesli Model Y, która jeszcze w 2023 r. była absolutnym bestsellerem.

Biały samochód marki Dacia stoi w jasnym, industrialnym wnętrzu z betonową podłogą i dużymi drzwiami w tle; nowoczesny design przedniej części, widoczne światła LED oraz tablica rejestracyjna francuska.
Wstępne dane wskazują, że najpopularniejszym autem w Europie w 2025 r. była Dacia Sandero. Tym samym auto obroniło tytuł z 2024 r. W październiku 2025 r. zaprezentowano Sandero po liftingu, takie jak na zdjęciu.Maciej OlesiukINTERIA.PL

Śmiało można stwierdzić, że podium najpopularniejszych samochodów w Europie w 2025 roku zdominowała grupa Renault. Tuż za modelem Dacii (należącej do francuskiego koncernu) uplasowało się Renault Clio z wynikiem 229 778 egzemplarzy (wzrost o 5,8 proc.). Podium najczęściej kupowanych samochodów w całym 2025 r. zamyka Volkswagen T-Roc. Ze wstępnych danych wynika, że w całym 2025 r. do klientów trafiło 211 241 egzemplarzy.

Czerwony samochód typu SUV stoi na żwirowej drodze przy zielonych zaroślach, na tle pochmurnego nieba. Auto skierowane tyłem, widoczne czarne felgi oraz francuska tablica rejestracyjna.
Drugim najpopularniejszym samochodem w grudniu 2025 roku w Europie był lider z listopada: Renault Clio.Szczepan MroczekINTERIA.PL

Ile kosztuje Dacia Sandero?

Zgodnie z cennikiem na rok modelowy 2026 Dacię Sandero (po liftingu) można kupić za 63 900 zł. To samochód z litrową jednostką benzynową generującą 100 KM i sześciobiegową skrzynią manualną. Oprócz tego w ofercie są również ta sama litrowa jednostka benzynowa z sześciobiegowym manualem, ale o mocy 110 KM. Na szczycie oferty znajduje się benzynowa jednostka o pojemności 1,2 l z instalacją LPG, która generuje 122 KM na gazie i 114 KM na benzynie. Wariant ten można nabyć w wariancie z sześciobiegową skrzynią manualną lub z sześciobiegowym automatem.

Sandero można jednak nabyć za jeszcze mniejsze pieniądze. Aktualnie w ofercie są ciągle jeszcze egzemplarze z roku 2025, sprzed liftingu. Za auto w podstawowej specyfikacji, z 90-konnym litrowym silnikiem benzynowym zapłacimy 61 300 zł.

Jaki był najpopularniejszy samochód w Europie w grudniu 2025 roku?

Warto jednak zaznaczyć, że, zgodnie ze wstępnymi danymi firmy Dataforce, choć Dacia Sandero wygrała pod kątem sprzedażowym cały 2025 rok, to w jego ostatnim miesiącu nie znalazła się na szczycie. Szacunki wspomnianej firmy pokazują, że grudzień 2025 r. należał do Tesli Model Y. Do klientów trafiło 23 911 egzemplarzy tego elektrycznego SUV-a. I chociaż taki wynik pozwolił na osiągnięcie pierwszego miejsca na liście sprzedażowej w Europie, to był znacznie gorszy od tego z analogicznego okresu, czyli z grudnia 2024 r.: dokładnie o 15,7 proc.

Nowa Tesla Model Y. Jako pierwsza redakcja w Polsce testowaliśmy europejski i światowy bestseller po modernizacji.
Zgodnie ze wstępnymi wynikami Tesla Model Y była najlepiej sprzedającym się modelem w Europie w grudniu 2025 roku.Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Za Teslą uplasowało się drugie najpopularniejsze auto w 2025 r., czyli Renault Clio. Do klientów trafiły 22 744 egzemplarze tego modelu. Z obecnych danych wynika, że to o 13 proc. lepszy wynik niż rok wcześniej.

Najpopularniejsze auto 2025 roku w grudniu uplasowało się dopiero na trzecim miejscu. Sandero sprzedało się bowiem w liczbie 16 922 egzemplarzy. Względem analogicznego okresu poprzedniego roku jest to jednak spadek o 23 proc. Dodajmy, że trzecie najchętniej kupowane auto 2025 r. w Europie, Volkswagen T-Roc, w samym grudniu znalazło się na siódmej pozycji (14 902 sprzedanych egzemplarzy, spadek o 3,5 proc.).

Nowoczesny niebieski samochód osobowy marki Volkswagen ustawiony na kamienistym wybrzeżu z widokiem na morze, w tle lazurowa woda i niebo z lekkim zachmurzeniem.
Volkswagen T-Roc, czyli trzecie najpopularniejsze auto w całym 2025 roku, w samym grudniu uplasowało się dopiero na siódmym miejscu.Michał DomańskiINTERIA.PL

Czy Tesla Model Y była popularnym autem w całym 2025 roku?

Jeśli końcowe dane sprzedażowe z Europy nie przyniosą niespodzianek, w Tesli będą mogli uznać, że Model Y zakończył 2025 rok na plus. Nie zmienia to jednak faktu, że był to dla tego auta bardzo nierówny okres. Sprzedaż nie była stabilna i mocno falowała. Dobrym przykładem jest jesień: we wrześniu Model Y był najlepiej sprzedającym się samochodem w Europie (a jeśli utrzyma wynik z grudnia, będzie to jego drugie takie zwycięstwo w 2025 roku), by już miesiąc później spaść na 65. miejsce.

