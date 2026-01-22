Spis treści: Jakie było najpopularniejsze auto w 2025 roku w Europie? Ile kosztuje Dacia Sandero? Jaki był najpopularniejszy samochód w Europie w grudniu 2025 roku? Czy Tesla Model Y była popularnym autem w całym 2025 roku?

Jakie było najpopularniejsze auto w 2025 roku w Europie?

Wstępne szacunki firmy Dataforce (obejmują 98 proc. sprzedaży w Unii Europejskiej, na rynkach EFTA oraz w Wielkiej Brytanii) wskazują, że w całym 2025 roku najpopularniejszym nowym samochodem na Starym Kontynencie była Dacia Sandero. W ciągu 12 miesięcy 2025 roku rumuńskiej marce udało się sprzedać 243 676 sztuk, o 9,8 proc. mniej niż w 2024 r. To oznacza, że niedroga Dacia jest najchętniej kupowanym autem w Europie juz drugi rok z rzędu. Odebrała ten tytuł Tesli Model Y, która jeszcze w 2023 r. była absolutnym bestsellerem.

Wstępne dane wskazują, że najpopularniejszym autem w Europie w 2025 r. była Dacia Sandero. Tym samym auto obroniło tytuł z 2024 r. W październiku 2025 r. zaprezentowano Sandero po liftingu, takie jak na zdjęciu. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Śmiało można stwierdzić, że podium najpopularniejszych samochodów w Europie w 2025 roku zdominowała grupa Renault. Tuż za modelem Dacii (należącej do francuskiego koncernu) uplasowało się Renault Clio z wynikiem 229 778 egzemplarzy (wzrost o 5,8 proc.). Podium najczęściej kupowanych samochodów w całym 2025 r. zamyka Volkswagen T-Roc. Ze wstępnych danych wynika, że w całym 2025 r. do klientów trafiło 211 241 egzemplarzy.

Drugim najpopularniejszym samochodem w grudniu 2025 roku w Europie był lider z listopada: Renault Clio. Szczepan Mroczek INTERIA.PL

Ile kosztuje Dacia Sandero?

Zgodnie z cennikiem na rok modelowy 2026 Dacię Sandero (po liftingu) można kupić za 63 900 zł. To samochód z litrową jednostką benzynową generującą 100 KM i sześciobiegową skrzynią manualną. Oprócz tego w ofercie są również ta sama litrowa jednostka benzynowa z sześciobiegowym manualem, ale o mocy 110 KM. Na szczycie oferty znajduje się benzynowa jednostka o pojemności 1,2 l z instalacją LPG, która generuje 122 KM na gazie i 114 KM na benzynie. Wariant ten można nabyć w wariancie z sześciobiegową skrzynią manualną lub z sześciobiegowym automatem.

Sandero można jednak nabyć za jeszcze mniejsze pieniądze. Aktualnie w ofercie są ciągle jeszcze egzemplarze z roku 2025, sprzed liftingu. Za auto w podstawowej specyfikacji, z 90-konnym litrowym silnikiem benzynowym zapłacimy 61 300 zł.

Jaki był najpopularniejszy samochód w Europie w grudniu 2025 roku?

Warto jednak zaznaczyć, że, zgodnie ze wstępnymi danymi firmy Dataforce, choć Dacia Sandero wygrała pod kątem sprzedażowym cały 2025 rok, to w jego ostatnim miesiącu nie znalazła się na szczycie. Szacunki wspomnianej firmy pokazują, że grudzień 2025 r. należał do Tesli Model Y. Do klientów trafiło 23 911 egzemplarzy tego elektrycznego SUV-a. I chociaż taki wynik pozwolił na osiągnięcie pierwszego miejsca na liście sprzedażowej w Europie, to był znacznie gorszy od tego z analogicznego okresu, czyli z grudnia 2024 r.: dokładnie o 15,7 proc.

Zgodnie ze wstępnymi wynikami Tesla Model Y była najlepiej sprzedającym się modelem w Europie w grudniu 2025 roku. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Za Teslą uplasowało się drugie najpopularniejsze auto w 2025 r., czyli Renault Clio. Do klientów trafiły 22 744 egzemplarze tego modelu. Z obecnych danych wynika, że to o 13 proc. lepszy wynik niż rok wcześniej.

Najpopularniejsze auto 2025 roku w grudniu uplasowało się dopiero na trzecim miejscu. Sandero sprzedało się bowiem w liczbie 16 922 egzemplarzy. Względem analogicznego okresu poprzedniego roku jest to jednak spadek o 23 proc. Dodajmy, że trzecie najchętniej kupowane auto 2025 r. w Europie, Volkswagen T-Roc, w samym grudniu znalazło się na siódmej pozycji (14 902 sprzedanych egzemplarzy, spadek o 3,5 proc.).

Volkswagen T-Roc, czyli trzecie najpopularniejsze auto w całym 2025 roku, w samym grudniu uplasowało się dopiero na siódmym miejscu. Michał Domański INTERIA.PL

Czy Tesla Model Y była popularnym autem w całym 2025 roku?

Jeśli końcowe dane sprzedażowe z Europy nie przyniosą niespodzianek, w Tesli będą mogli uznać, że Model Y zakończył 2025 rok na plus. Nie zmienia to jednak faktu, że był to dla tego auta bardzo nierówny okres. Sprzedaż nie była stabilna i mocno falowała. Dobrym przykładem jest jesień: we wrześniu Model Y był najlepiej sprzedającym się samochodem w Europie (a jeśli utrzyma wynik z grudnia, będzie to jego drugie takie zwycięstwo w 2025 roku), by już miesiąc później spaść na 65. miejsce.

Nierówne wyniki Modelu Y przekładają się na dość niewysoką pozycję w zestawieniu uwzględniającym sprzedaż w Europie w całym 2025 r. Pod tym względem, zgodnie ze wstępnymi danymi, SUV amerykańskiej marki plasuje się na 15. miejscu z wynikiem 151 550 sprzedanych egzemplarzy. To o 28 proc. gorszy wynik w porównaniu z rokiem 2024. Auto wyprzedza choćby Ford Puma (14. miejsce).

