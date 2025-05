Chińska marka Aito, powstała we współpracy Seres i Huawei, wyprzedziła BMW i Mercedesa na rynku samochodowym w Chinach.

Na rynku samochodów premium niemieccy producenci rządzili przez dekady. Lukratywnym tortem dzielili się między sobą Audi, Mercedes i BMW, a nieśmiało do tego grona od pewnego czasu próbuje dobijać się Lexus.

Potężny sukces nowej marki to w dużej mierze zasługa SUV-a M9, dzięki któremu Aito stało się najlepiej sprzedającą się marką samochodową w Chinach w kategorii pojazdów o cenie powyżej 500 tys. juanów, mimo, że model ten trafił na rynek dopiero pod koniec 2023 r. Ten przestronny SUV, wyposażony w system operacyjny Harmony od Huawei, posiada trzy ekrany umieszczone w desce rozdzielczej, a z tyłu znajduje się rozwiązanie, które wcześniej zastosowało BMW w najnowszej serii 7, czyli wielki ekran dla pasażerów.

Aito M9 to największy i najbardziej luksusowy z modeli marki LIANG XU AFP

Wersja EREV wyposażona jest w napęd elektryczny oraz 1,5-litrowy silnik benzynowy, którego zadaniem jest ładowanie akumulatora. Za napędzanie kół odpowiadają dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 365 kW, zasilane prądem z akumulatorów NMC o pojemności 42 kWh lub 52 kWh. Deklarowany zasięg wyłącznie na prądzie w tej wersji wynosi od 225 do 275 km, natomiast zasięg całkowity ma sięgać nawet 1402 km.

Całkowicie elektryczna wersja Aito M9 również wyposażona jest w dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 390 kW, jednak w tym przypadku energię dostarcza duży, trójkomorowy pakiet baterii o pojemności 97 kWh, co zapewnia teoretyczny zasięg do 630 km. Elektryczna odmiana przyspiesza do 100 km/h w 4,3 sekundy.