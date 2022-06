Biały konwój rosyjskich Kamazów w Polsce. Gdzie się podziały ciężarówki?

Oglądając ciężarówki warto zwrócić uwagę na ich rejestracje. Kamazy nie tylko nie były zabudowane, ale też posiadały specjalne tablice rejestracyjne. Litera „T” oznacza tablice wydane w celu wyeksportowania pojazdu z Rosji, natomiast cyfry „16” oznaczały pochodzenie z Tatarstanu, gdzie Kamaz ma swoją centralę i główną fabrykę. Wszystko wskazuje więc na to, że to fabrycznie nowy sprzęt, zmierzający do jakiegoś klienta.