Orlen znalazł nowe złoże ropy naftowej

Orlen informuje, że nowe złoże ropy naftowej znajduje się w okolicach Świebodzina i zostało odkryte odwiertem poszukiwawczym Rzeczyca-1, który został wykonany w miejscowości Grodziszcze. Wiercenie rozpoczęło się w czerwcu 2024 roku i trwało 63 dni. Ostatecznie otwór osiągnął głębokość końcową wynoszącą 2750 m. Koncern poinformował, że odkryte zasoby odkrytego złoża szacowane są na ponad 100 tys. ton ropy. Po zagospodarowaniu odwiertu, ma on produkować ok. 16,5 tys. ton ropy naftowej rocznie.

To jednak nie koniec, ponieważ w jego pobliżu znaleziono kolejne struktury, w których mogą znajdować się dodatkowe złoża. Wstępne szacunki sugerują, że łącznie mogą one zapewnić polskiemu koncernowi ponad 500 tys. ton ropy. Orlen planuje, że ropa wydobywana z odwiertu Rzeczyca-1 będzie transportowana rurociągiem do pobliskiej Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Radoszyn.

Nowe złoże ropy. Gmina może zarabiać 1 mln zł rocznie

Prezes zarządu Orlenu, Ireneusz Fąfara, stwierdził, że złoże Rzeczyca "jest jednym z największych odkryć ropy naftowej w Polsce w ostatnich latach". Dodał on również, że "uruchomienie eksploatacji tych zasobów" będzie wiązało się z korzyściami nie tylko dla Orlenu, ale również dla samorządów. Wskazał, że otrzymują one do 90 proc. opłaty eksploatacyjnej za wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Biorąc pod uwagę planowane wydobycie, zdaniem Fąfary, inwestycja może przynieść nawet milion złotych rocznie dodatkowego wpływu do budżetu gminy.

Z kolei Wiesław Prugar, członek zarządu Orlenu do spraw Upstream, stwierdził natomiast, że przeprowadzone testy w odwiercie wskazują na to, że w tym miejsce to jest bogate w ropę naftową. "Z dużym prawdopodobieństwem możemy zatem spodziewać się tutaj kolejnych znaczących odkryć" - dodał.

Ile Orlen produkuje ropy?

Jak informuje Orlen, większość krajowego wydobycia ropy naftowej pochodzi ze złóż znajdujących się w zachodniej Polsce - w części właśnie w województwie lubuskim. Są to między innymi największe pod względem produkcji złoża Lubiatów, Międzychód, Grotów oraz Barnówko-Motno-Buszewo. Jak poinformowano, w 2023 roku produkcja ropy naftowej, kondensatu i NGL Grupy Orlen w Polsce wyniosła ok. 824 tys. ton.