Będzie kolejny odcinek S19. Kilometrowy tunel i lądowiska dla śmigłowców

Jest umowa na odcinek S19. Przedostatni na Podkarpaciu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na realizację odcinka S19 Lutcza - Domaradz. Jak zaznaczono, jest to przedostatni odcinek międzynarodowej trasy Via Carpatia w województwie podkarpackim, który wchodzi w fazę realizacji. Za stworzenie tego fragmentu odpowiadać będzie firma Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret. Umowa opiewa na 1 416 239 220 zł.

Nowy odcinek S19. Będzie kilometrowy tunel i lądowiska dla śmigłowców

W ramach inwestycji zostanie zbudowany liczący ok. 6,4 km odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach i pas awaryjny). Inwestycja obejmuje m.in. wybudowanie węzła drogowego Domaradz. Znajdować się on będzie w miejscu skrzyżowania trasy S19 z drogą wojewódzką nr 866. W miejscowości Lutcza wykonany zostanie tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19. To efekt etapowania budowy S19 między Jawornikiem i Domaradzem oraz podzieleniem tego fragmentu na dwa odcinki realizacyjne, czyli Jawornik - Lutcza oraz Lutcza - Domaradz. Po wybudowaniu tego pierwszego fragmentu trasa S19 nie będzie łączyła się w Lutczy z DK19.

W ramach zadania wybudowany zostanie również liczący ok. 990 m dwunawowy tunel pod górą Hyb. Oprócz tego stworzone zostaną estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów czy przejście dla średnich zwierząt. W Domaradzu wykonawca wybuduje również obwód drogowy. W jego skład wchodzić będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące wszystkie tunele w ciągu drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. By ułatwić ewentualne akcje ratunkowe, stworzone zostaną dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Odcinek S19 podzielony na dwa fragmenty

Jak informuje GDDKiA, realizacja odcinka Lutcza - Domaradz została podzielona na dwa fragmenty, by umożliwić wcześniejsze oddanie do ruchu znajdującej się obok trasy Domaradz - Krosno. W związku z tym węzeł Domaradz, wraz z liczącym prawie 1 km odcinkiem, wykonany zostanie w ciągu 35 miesięcy od daty podpisania umowy. Pozostała część odcinka, razem z tunelem, ma być stworzona w ciągu 53 miesięcy. Oczywiście do czasu realizacji prac nie wlicza się okresów zimowych (1 grudnia - 31 marca).

Via Carpatia na Podkarpaciu

Trasa Via Carpatia to międzynarodowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. W Polsce będzie ona miała ok. 700 km długości. W skład tego szlaku wejdą odcinki dróg ekspresowych S19, S16 i S61. Droga przebiegać będzie przez teren pięciu województw: podkarpackie, lubelskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie i podlaskie.

Na Podkarpaciu trasa S19 będzie miała docelowo ok. 169 km. Aktualnie kierowcy mają do dyspozycji już 81,8 km trasy na odcinku Lasy Janowskie - Rzeszów Południe. Kolejne 79,3 km trasy Via Carpatia w województwie podkarpackim jest w fazie realizacji. Oprócz tego prawie 14-kilometrowy fragment między węzłami Sokołów Małopolski Północ i Jasionka rozbudowywany jest o dodatkową jezdnię. Z kolei na etapie przetargu jest odcinek Jawornik - Lutcza, ostatni fragment S19 w tym regionie. W jego skład wchodzić będzie liczący prawie 3 km tunel, najdłuższy w województwie podkarpackim.