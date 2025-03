Policjanci o zajściu w sobotnie przedpołudnie zostali zaalarmowani przez świadka zdarzenia, który zadzwonił na numer alarmowy. Z przekazanych informacji wynikało, że kierujący BMW wysiadł z pojazdu, a następnie podszedł do kierowcy Audi i wyciągnął przedmiot przypominający broń, którym wycelował w jego głowę. Po kilku chwilach mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia.

Funkcjonariusze bardzo szybko ustalili poszkodowanego, którym okazał się 33-letni mieszkaniec Zamościa. Mężczyzna przyznał, że do urazu ucha doszło w wyniku postrzelenia. Rana wymagała kontroli lekarza, który podczas zabiegu usunął śrut z małżowiny.

Kierujący zeznał, że nie zna kierowcy BMW, a agresja mogła być wynikiem niezadowolenia z wykonanego przez niego manewru na drodze. Po postrzeleniu w ucho mężczyzna najpierw próbował jechać za agresorem, ale ostatecznie po kilku kilometrach zrezygnował z pościgu i wrócił do domu, nie informując o zdarzeniu służb.

25-latek przyznał się do winy. Grozi mu kara pozbawienia wolności

Policjantom udało się również ustalić personalia sprawcy ataku. Kierowcą BMW okazał się 25-latek, który w momencie zatrzymania był trzeźwy. Mężczyzna przyznał się do winy i został zatrzymany; trafił do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli broń pneumatyczną, którą mężczyzna ukrył na posesji należącej do jego kuzyna.