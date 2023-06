Od 2013 r. turystów i mieszkańców na Hel woził autobus linii 666. Przez dwa wakacyjne miesiące startował z Karwi lub Dąbek, jechał przez Jastrzębią Górę, Władysławowo, Chałupy, Jastarnię i Juratę. Budził kontrowersje, bo numer 666 to w nawiązaniu do biblijnej księgi Apokalipsy tzw. liczba Bestii, czyli szatana. Skierowanie linii 666 na Hel, czyli do piekła (Hel kojarzy się z oznaczającym piekło angielskim słowem "hell"), trudno uznać za przypadek.

Dlaczego na Hel jeździ linia 666?

Tę sprawę przedstawiciele PKS Gdynia tłumaczyli już w chwili wprowadzenia linii do rozkładu. W celu ułatwienia pasażerom rozeznania w trasie, standardowe oznaczenie linii przystankami końcowymi wymieniono na liczby. Trasy w powiecie puckim dostały numery od 650 do 669. Podobno fakt, że 666 trafiło akurat do trasy na Hel nie był celowym zabiegiem operatora.

Wybór ten nie spodobał się konserwatywnemu środowisku. Katolicki portal Fronda.pl, oburzony tym faktem apelował do PKS Gdynia by zmieniono numer trasy, bo ten "godzi w chrześcijański porządek państwa polskiego i jego fundamenty, a stąd - w dobro nas wszystkich".



Koniec linii 666 na Hel

Przedstawiciele PKS Gdynia zapewniali, że kursująca w wakacje linia do Helu nie jest odbierana przez pasażerów negatywnie. Jednak w tym roku operator podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany. W informacji zamieszczonej na facebookowym fanpage'u PKS Gdynia możemy przeczytać:

Już 24.06.2023 z Dębek, Krokowej, Karwi, Ostrowa, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa, Władysławowa, Chałup, Kuźnicy, Jastarni oraz Juraty do Helu zawiezie Was linia 669!

PKS Gdynia nie wyjaśnia przyczyny wprowadzenia zmiany. Komentatorzy zwracają uwagę, że wybór numeru linii był swoistą reklamą okolicy, bo turyści zwracali uwagę na fakt zestawienia liczby 666 o międzynarodowym znaczeniu z charakterystycznie brzmiącą nazwą celu podróży, podkreślając wręcz memiczny charakter tego połączenia.

Z drugiej strony, nowy wybór PKS Gdańsk również może budzić kontrowersje ze względu na równie międzynarodowe znaczenie liczby 69. Ta numerologiczne uznawana jest jako anielska liczba będąca symbolem skupienia, idealizmu, zdrowia i uwolnienia od niepokoju, ale z drugiej strony jest również oznaczeniem pozycji seksualnej. Czas pokaże, czy nowy wybór PKS Gdynia nie będzie godził "w dobro nas wszystkich" z innej strony.



