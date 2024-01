Auto gwiazdy futbolu do kupienia w Polsce. Używane, a kosztuje 2 mln złotych

Spis treści: 01 Tym autem jeździła legenda futbolu

Auta z historią, zwłaszcza te luksusowe i sportowe, sprzedają się szybko. Wiele wskazuje na to, że i w tym przypadku nie będzie inaczej. Na polskim portalu ogłoszeniowym pojawił się bowiem czerwony Rolls-Royce Cullinan - to obecnie jeden z trzech egzemplarzy wystawionych na sprzedaż. Okazuje się jednak, że ten ma wyjątkową historię.

Tym autem jeździła legenda futbolu

Z opisu wynika, że auto na specjalne zamówienie został sprowadzony z Japonii. Jego pierwszym właścicielem, który od początku do końca jest odpowiedzialny za konfigurację - czerwony kolor nadwozia i dwukolorowe, biało-czarne wnętrze - jest utytułowany piłkarz Andrés Iniesta.

Zdjęcie Wyjątkowy Rolls-Royce Cullinan trafił na sprzedaż. Wcześniej jeździł nim Andrés Iniesta/Otomoto /

Zdaniem wielu fanów futbolu to jedna z legend sportu. W klubie FC Barcelona grał przez 15 lat (2003-2018) i dziewięciokrotnie zdobył tytuł mistrza Hiszpanii, a także czterokrotnie podniósł puchar Ligi Mistrzów. Obecnie 39-letni piłkarz gra na boiskach Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w barwach zespołu Emirates Club.

Zdjęcie Samochód został zamówiony w Japonii. Teraz jest do kupienia w Polsce/Otomoto /

Wyjątkowy SUV jest do kupienia w Polsce

Samochód o którym mowa, to natomiast Rolls-Royce Cullinan, czyli jeden z czterech obecnie oferowanych modeli przez brytyjską markę. Jest to jedyny SUV w ofercie, który od lat wzbudza spore zainteresowanie. Napędza go 12-cylindorwa jednostka o pojemności 6,75-litra, która generuje moc 571 KM i 850 Nm momentu obrotowego. Samochód posiada napęd na wszystkie cztery koła i 8-biegową skrzynie automatyczną firmy ZF. Egzemplarz sprzedawany za pośrednictwem autoryzowanego dealera jest bogato wyposażony, a na liście opcji znajduje się ponad 70 pozycji. Samochód pochodzi z 2021 roku i do tej pory przejechał niespełna 24 tys. kilometrów. Auto wystawiono za kwotę blisko 1,9 mln złotych.

Rolls-Royce sprzedaje coraz więcej aut

Miniony rok pokazał, że bogaci się bogacą i coraz chętniej wybierają droższe samochody. Producent z Goodwood ma za sobą rekordowy rok, w którym dostarczył 6032 samochody, czyli o 11 aut więcej, niż w roku 2022.

Co jednak ciekawe, każdy z zamówionych samochodów posiadał indywidualną opcję lub dodatek na zamówienie - był więc egzemplarzem z serii “Bespoke". Najwięcej aut sprzedało się w USA, drugie miejsce zajęły Chiny, a dalej uplasował się Bliski Wschód, Azja, Pacyfik oraz Europa.

Zdjęcie Rolls-Royce Cullinan to jedyny SUV w ofercie marki z Goodwood/otomoto /

Zdjęcie Charakterystycznym elementem wszystkich aut marki Rolls-Royce jest podsufitka przypominająca niebo pełne gwiazd/otomoto /

Zdjęcie Auto przejechało od nowości prawie 24 tys. kilometrów. Jego cena to prawie 1,9 mln złotych/Otomoto /