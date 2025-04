Google nie ogranicza się tylko do największych aglomeracji. W harmonogramie znajdują się zarówno wojewódzkie ośrodki, jak i mniejsze miejscowości - od Wrocławia, Poznania i Lublina, przez Sieradz, Nową Sól, po Żyrardów czy Cisnę. Aktualizacja zdjęć potrwa do końca października i obejmuje województwa: śląskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazowieckie, małopolskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie i inne.

Auta Google to nie tylko technologia - to także ciekawostki. W poprzednich latach internauci wyłapali na zdjęciach ludzi w zabawnych sytuacjach, nietypowe zachowania, a czasem rzeczy, które zdecydowanie nie miały trafić do sieci. Street View działa w Polsce od 2012 roku i od tamtej pory stał się narzędziem do wirtualnych spacerów, ale też źródłem internetowych memów.