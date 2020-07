Atak na kontrolera biletów. Apel do Ministra Sprawiedliwości

We wtorek 14 lipca br. w autobusie linii nr 16 w Koszalinie pasażer zaatakował kontrolera, który próbował nałożyć mandat za brak ważnego biletu; po czym wybijając szyby w drzwiach autobusu wyszedł na zewnątrz.

Policja ujęła napastnika. Teraz prowadzi wobec niego postępowanie. MZK zaś złożyło zawiadomienie o zniszczeniu mienia o wartości około 10 tys. zł.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Atak na kontrolera biletów. Źródło: MZK Koszalin

A oto co napisał do nas czytelnik, Przemek, który poinformował nas o tym skandalicznym incydencie.

"Jako, że jesteście medium opiniotwórczym, za waszym pośrednictwem chciałbym zapytać Ministra Sprawiedliwości czy ma zamiar chronić nas kierowców i osób które czuwają aby wszystko działało wg. reguł.

Naćpani kierowcy to wierzchołek góry lodowej. A co jeśli ten pasażer miałby nóż, albo uderzył w głowę ostro zakończonym młoteczkiem. Myślę, że temu mężczyźnie należałoby z urzędu postawić zarzut usiłowania zabójstwa. A MZK powinno wystąpić również z pozwem o odszkodowanie za to, że autobus nie zarabia. A nie tylko za drzwi".